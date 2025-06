Alessandra Amoroso in dolce attesa: sarà mamma per la prima volta

Oggi pomeriggio, domenica 8 giugno 2025, va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con Verissimo – Le storie, che ripropone le più belle interviste della stagione fatte da Silvia Toffanin nel suo salotto televisivo. Tra queste troviamo la chiacchierata emozionante con Alessandra Amoroso, che sta vivendo un momento magico, quello della gravidanza. Era infatti lo scorso marzo quando la cantante, con un post su Instagram a sorpresa, ha comunicato al mondo di essere in dolce attesa.

“Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia”, la dolcissima dedica al bebè in arrivo, una femminuccia, il primo figlio in coppia con il fidanzato Valerio Pastore, con il quale la cantante condivide una romantica storia d’amore ormai da qualche anno. La coppia è al settimo cielo così come gli innumerevoli fan dell’ex allieva di Amici, che stanno vivendo assieme a lei questo magico momento; ma quando partorisce Alessandra Amoroso?

Quando partorisce Alessandra Amoroso? “Settembre è vicino“

In merito alla data di conclusione della sua prima gravidanza, Alessandra Amoroso aveva svelato un dettaglio non indifferente nel post Instagram dello scorso marzo. La cantante aveva infatti scritto “Settembre è vicino“, dunque il bebè in arrivo potrebbe nascere verso la fine dell’estate o l’inizio dell’autunno; non c’è ancora una data precisa, ma il periodo dovrebbe essere proprio quello.

Intanto per lei sono in arrivo fortissime emozioni, che sta già vivendo adesso in questa lunga dolce attesa. ”Sto vivendo nel mio solito frullatore ma sono coccolata da tutti per la prima volta e non sono io a farla“, aveva raccontato a Verissimo lo scorso maggio. “Ho un compagno che mi supporta e vivo questa cosa nel modo giusto per me ovviamente, sognavo di diventare mamma, sono successe poi delle cose nella mia vita e sono contenta che sia arrivato adesso che ho 39 anni, sono una donna matura e consapevole”.

