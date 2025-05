Alessandra Amoroso, pochi mesi fa, ha lasciato a bocca aperta tutto il mondo di Instagram nell’annunciare la sua gravidanza. La cantante pugliese aspetta un bebè, una bella bimba, con il suo compagno Valerio Pastore, al quale è legata ormai da qualche anno. Una storia d’amore apparsa fin da subito importante che ha portato la cantante leccese e il fidanzato a scegliere di compiere questo passo importante. Ma Alessandra Amoroso quando partorisce? L’artista si è ritrovata in alcune occasioni a parlare della sua gravidanza, svelando qualche dettaglio in più su quello che è il periodo che sta vivendo.

Alessandra Amoroso partorirà a settembre, come ha spiegato proprio lei. Nel post dell’annuncio della gravidanza, infatti, ha scritto in conclusione: “Settembre è vicino”. Nello stesso post, Alessandra aveva anche annunciato il nome della bimba che presto arriverà nella sua vita e in quella del fidanzato Valerio Pastore: “Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia”.

Alessandra Amoroso quando partorisce? Date dei concerti fino ad agosto!

Nessun baby shower, nessun post a sorpresa: Alessandra Amoroso e Valerio hanno annunciato il sesso della bimba, il nome e addirittura anche la scadenza del parto, che avverrà appunto a settembre. A chi si chiede dunque: Alessandra Amoroso quando partorisce?, ecco servita la risposta. A settembre arriverà Penny a rendere ancora più ricca la sua vita. Alessandra, a quanto pare, porterà avanti il suo tour anche nelle settimane precedenti al parto di Penny ma solamente fino ad agosto.

La cantante, infatti, di recente ha cancellato alcune date dei suoi concerti, ben tre. “Avrei voluto tanto condividere con voi i concerti già annunciati di Roccella Jonica, Macerata e Napoli ma a settembre incontrerò una personcina speciale” ha scritto Alessandra Amoroso nel suo post, confermando dunque che Penny nascerà alla fine dell’estate. Un dono che Valerio Pastore e lei incontreranno appunto a settembre.

