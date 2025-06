Cosa mangia Alessandra Amoroso in gravidanza? Perché la figlia si chiamerà Penelope? Il suocero spera che si sposi presto con Valerio

C’è chi giura di non aver mai visto la cantante Alessandra Amoroso così bella ora che è incinta del suo compagno Valerio. Non ha intenzione di fermarsi, infatti continua a esibirsi per la gioia sua e dei fan che non hanno mai smesso di fare il tifo per lei e per la sua musica che sembra aver ritrovato un po’ di linfa vitale che aveva perso negli anni passati.

Al settimanale DiPiù ha parlato il suocero della cantante svelando alcuni retroscena sulla sua gravidanza come le voglie particolari a tavola. Ha raccontato, infatti, che continuava a chiedere a sua moglie di cucinare il pollo, e a una donna interessante non si può mai dire di no. “Per fortuna mangia anche altro” ha scherzato l’uomo, aggiungendo che prima che si accorgessero di star diventando genitori la salentina non ha mai preteso nulla di strano a tavola.

Alessandra Amoroso, parla il suocero: “Spero che lei e Valerio si sposino”

E sempre nell’intervista rilasciata a DiPiù il suocero di Alessandra Amoroso augura una cosa ben precisa a lei e al compagno Valerio Pastore: “Ci piacerebbe vederli sposati, all’altare”, e poi aggiunge che il suo cuore esplode di gioia ogni volta che li vedono e ci pensano anche solo per un secondo.

Perché la figlia di Alessandra e Valerio si chiamerà proprio Penelope? Non c’è un motivo simbolico, non c’entra nulla un attaccamento verso la figura della mitologia greca, ma lo hanno scelto perché a entrambi piaceva e in special modo suonava bene con il cognome. I fan ora non vedono l’ora di vederli genitori a tutti gli effetti e poi chissà che non si decidano a esaudire il desiderio dei genitori di lui.

