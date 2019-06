Alessandra Amoroso si ritira?/ Video: “mi danno per spacciata, ma questo è…”

Dopo l’annuncio di Alessandra Amoroso che ha deciso di prendersi una pausa dalla musica per dedicarsi agli affetti della famigia e ricaricare le energie dopo un periodo, professionalmente parlando, molto intenso, si sono moltiplicati i rumors su un presunto ritiro dell’artista dalla musica. Dopo aver letto di tutto sulla propria scelta, la cantante salentina ha così rotto il silenzio e, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, ha smentito ufficialmente il ritiro. “L’unico ritiro che mi concederò sarà solo per lei, per me e per la mia famiglia. Tutto il resto solo fake news!” – ha scritto Aessandra che ha poi aggiunto – “Qui mi danno per spacciata. Facciamo gli scongiuri!”, rassicurando così tutti i suoi fans che la seguono da dieci anni.

ALESSANDRA AMOROSO SMENTISCE IL RITIRO: IL SOSTEGNO DEI FAN

La smentita di Alessandra Amoroso che, dopo la pausa, tornerà a regalare emozioni attraverso la sua voce, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan che, in questi giorni, hanno pensato che la notizia del ritiro della loro beniamina fosse vera. Sotto il video pubblicato dalla cantante salentina, così, gli ammiratori hanno scritto numerosi messaggi con cui hanno ribadito il loro totale sostegno alla Amoroso scagliandosi contemporaneamente contro chi diffonde tali notizie. Finalmente una bellissima smentita”; “Lasciamoli parlare, tanto noi sappiamo qual è la verità. Goditi la tua famiglia e questo meritatissimo riposo”; “La gente che sa della mia passione per te mi ferma al mare per dirmi: ‘Ma hai sentito che l’Amoroso lascia la musica?’, e io spiego a tutti con tanto entusiasmo che non è così. Ma si può? Penso ci siano cose più importanti di cui parlare per fare un articolo di giornale non il solito gossip finto, soprattutto!”, “Mormora la gente mormora facciamola tacere praticando l’allegria”, sono solo alcuni dei tanti messaggi.





