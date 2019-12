Alessandra Amoroso, speciale Italia 1/ Svela:”voglio fare la nonna” figlio in arrivo?

Alessandra Amoroso, tra una canzone e l’altra del concerto per i suoi 10 anni di carriera, regala al pubblico piccoli aneddoti della sua vita. E si commuove quando racconta di sua nonna, venuta a mancare poco tempo fa. “Io ho passato tanto dell’infanzia con mia nonna nella campagna. Io dormivo accanto a lei, mio nonno sbattuto di là isolato. – ride la cantante, che continua – Lei mi faceva sentire speciale, mi ha trasmesso questa cosa di affetto che devo far sentire agli altri. C’è una canzone per lei “In me il tuo ricordo” che io ogni sera cantavo in maniera diversa.”

Alessandra Amoroso: “Dopo la musica? Voglio fare la nonna!”

Alessandra non riesce a trattenere le lacrime ripensando a lei: “La sua perdita ha dato un senso diverso alla mia vita, un modo diverso di vederla e di viverla. Mia nonna era tante cose, era dolce, sempre presente e forte, uno scoglio. Lei era una spiaggetta.. riusciva ad accogliere tutti e farli sentire a suo agio. Per me era ed è una parte molto importante. Io dentro di me ho lei in tutto quello che faccio.” Quando le si viene chiesto cosa voglia fare dopo la cantante “La nonna”, ammette “Vorrei essere come lei”. E chissà che questa frase non nascondi il desiderio di avere un figlio col compagno Stefano Settepani.

