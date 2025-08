È morta Alessandra Balocco, icona dell’industria dolciaria: dolore e cordoglio per la presidente che ha fatto la storia. Scopriamo le cause della morte.

Alessandra Balocco è morta oggi 4 agosto 2025. La presidente della Balocco SpA di Fossano si è spenta, come ha dichiarato il sindaco della città Dario Tallone, il quale ha indetto il lutto cittadino vista l’importanza della persona per il luogo. Lei, come tutta la famiglia, ha sempre mantenuto un profilo basso ed è sempre sfuggita ai riflettori nonostante fosse ormai la figura principale della storica azienda. Come sappiamo, la Balocco è stata segnata da una serie di lutti che hanno generato senza dubbio tanto dolore nella famiglia.

Nel 2022 morirono suo padre Aldo e il fratello Alberto. Quest’ultimo è deceduto a causa di un fulmine mentre stava facendo un giro in bicicletta in Val Chisone. Il papà, invece, è morto per cause naturali all’età di 91 anni. Un’estate difficile, quella, che ha lasciato un grande dolore nel cuore di Alessandra Balocco, la quale aveva annunciato di essere molto sofferente per la grande responsabilità che doveva assumersi al fine di portare avanti la grande azienda conosciuta in tutto il territorio nazionale e non solo. A La Stampa, aveva detto queste parole: “Il dolore è enorme ma non posso cedere, lo devo ad Alberto e a chi lavora con noi“.

Alessandra Balocco causa morte

“La morte di Alessandra Balocco è una notizia tristissima per il nostro Piemonte. Perdiamo una donna di valore che ha saputo incarnare a pieno quella tradizione delle grandi famiglie imprenditoriali della nostra terra che sanno unire crescita, visione e attenzione per le proprie comunità“. Così Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte ha fatto le condoglianze alla famiglia e a lui si è accodato il sindaco di Fossano che le ha riconosciuto la crescita economica del territorio e della città.

Com’è morta Alessandra Balocco? La domanda resta ancora senza risposta, dato che la donna non aveva rilasciato alcuna dichiarazione sulla malattia. Al momento, nemmeno la famiglia ha fatto sapere le cause della morte della Presidente dell’Azienda, segno dell’amore per la privacy e del riserbo che hanno sempre mantenuto negli anni. Alessandra Balocco era però molto giovane, aveva solo 61 anni e dal 2022 (anno della morte del padre e del fratello) aveva preso in carico tutte le responsabilità rappresentando l’intero gruppo. Nel corso del tempo si era esposta anche sul caso Chiara Ferragni per la questione dei pandori. La sua dedizione al lavoro le ha permesso di continuare l’attività con grande successo.

