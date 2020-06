Alessandra Borghese e Alessandra D’Urso, è nata Anna/ “Il momento più bello”

E’ un momento magico per Alessandra Borghese e Alessandra D’Urso. Come fa sapere Dagospia, tra la scrittrice 56enne e la fotografa dalla sua collaborazione è nato il libro “For friends”, una storia di condivisione e di amicizia, ci sarebbe in corso una relazione che, qualche mese fa, sarebbe stata coronata dalla nascita di una bambina, la piccola Anna. Un lieto evento che ha riempito di gioia il cuore di Alessandra Borghese e Alessandra D’Urso che, tuttavia, sarebbe avvenuto qualche mese fa come aggiunge Dagospia annunciando il lieto evento. Sbirciando sui profili Instagram di Alessandra Borghese e Alessandra D’Urso, effettivamente, ci sono pochi indizi sulla nascita della piccola Anna che, però, sembrerebbe avere già qualche mese.

ALESSANDRA BORGHESE E ALESSANDRA D’URSO: “AD OTTOBRE NATA ANNA”

Alessandra D’Urso, ha pubblicato la prima foto del piedino della piccola Anna lo scorso ottobre. “Benvenuta piccola Anna, la prima volta che ti ho tenuto tra le braccia è stato il momento più bello di tutta la mia vita“, ha scritto la fotografa e tra i tanti commenti spunta proprio quello di Alessandra Borghese che ha aggiunto – “troppo bella“. Nel corso dei successivi mesi, Alessandra D’Urso ha condiviso altre foto della piccola Anna come quella con cui ha augurato buon Natale ai suoi followers e quella pubblicata solo un giorno fa con cui ha dato il benvenuto all’estate.





