Alessandra Branco, moglie Michael “Lonewolf” Magnesi/ “Con lei mi sono riscattato”

Alessandra Branco è la moglie di Michael “Lonewolf” Magnesi, campione mondiale dei pesi superpiuma IBO. Nato nel novembre 1994, il pugile italiano è stato soprannominato “Lone Wolf”, ovvero “Lupo solitario”, dal padre perché non lo vedeva mai in compagnia di qualcuno e perché assomigliava a un personaggio del suo fumetto preferito. Ma con Alessandra, Michael ha cambiato il suo stile di vita: “Ho avuto un’infanzia solitaria, ma grazie alla boxe e a mia moglie sono riuscito a riscattarmi. Ora non sono più tanto solitario”, ha raccontato a Sport Paper. Marito e moglie infatti, lavorano insieme: Alessandra Branco è curatrice dell’immagine di Magnesi con la A&B Events. Alessandra è figlia di Silvio Branco, ex pluricampione del mondo, che segue l’allenamento di Michael.

Guillermo Mariotto, fidanzato?/ "Non ho più bisogno di passioni conturbanti"

Alessandra Branco: sempre al fianco del marito Michael “Lonewolf” Magnesi

“Allenarmi con mio suocero è per me una fortuna non da poco, anche perché essendo stato un rande campione, Silvio riesce a insegnarmi tutte quelle malizie che nel pugilato fanno la differenza”, ha detto Michael “Lonewolf” Magnesi a Sport Paper. Alessandra Branco pubblica spesso sui suoi social scatti insieme al marito pugile: “Più guardo questa foto è più mi rendo conto il legame forte che c’è fra noi due… in questa foto è racchiuso tutto, tutto quello che ogni giorno io e te facciamo per raggiungere i nostri obbiettivi, senza mai fare un passo indietro, noi fianco al fianco insieme per arrivare dove sappiamo io e te”, ha scritto pubblicando una foto con il marito sul ring. Alessandra è molto orgogliosa dei successi del marito: “SCRIVERAI LA STORIA DEL PUGILATO MONDIALE… tu sei un fuoriclasse, non tutti si sono resi conto cosa puoi fare tu sul quel ring”.

LEGGI ANCHE:

Jacqueline Greaves, moglie di Antonio Monda/ "Il primo incontro a New York nel 1985"Guillermo Mariotto, malattia alla nascita/ "La milza più grande degli altri organi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA