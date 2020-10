Alessandra Brogno chi è? L’ex compagna di Francesca Vecchioni, figlia del noto cantautore italiano, che sarà ospite a Oggi è un altro giorno per parlare del suo nuovo libro ma anche di diritti e vita privata. Purtroppo le cose tra lei e la compagna Alessandra non stanno più insieme ma questo non cambia il dolore e i dispiaceri di una lunga lotta che ha portato le due a confrontarsi con i diritti legali che ancora non tutelano i figli delle coppie dello stesso sesso. Oltre un anno fa, infatti, la stessa Francesca Vecchioni, con un lungo post su Facebook, festeggiava la firma della ex compagna e la fine della “invisibilità” di fronte alla legge per i suoi familiari, non solo la mamma ma anche i nonni, gli zii e i cugini che erano considerati, come lei stessa li ha definiti, “parenti di serie B”.

Alessandra Brogno, ex compagna Francesca Vecchioni: “Una lotta per la maternità e..”

Alessandra Brogno e Francesca Vecchioni erano già separate da anni quando questo miracolo è stato finalmente possibile tant’è che all’epoca, sempre sui social della figlia del cantautore si leggeva: “Io ed Alessandra siamo separate da anni a nessuno ha mai, per un solo momento, dubitato del fatto che fossimo entrambe genitori. La nostra è una grande famiglia allargata, con tutte le gioie e i dolori di ogni altra famiglia, e l’unica differenza finora la faceva solo la legge”. Cosa racconterà oggi pomeriggio ospite in tv da Serena Bortone? Lei stessa sui social ha annunciato che “si parlerà di tante cose” e sicuramente non mancheranno i diritti per i quali tanto si è battuta e per i quali si batte ancora.

