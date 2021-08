Alessandra Canale “signorina buonasera”/ L’addio come annunciatrice tv e il matrimonio con Antonio Caliendo

Alessandra Canale,

Alessandra Canale, storica annunciatrice televisiva, ricorda la collega Nicoletta Orsomando scomparsa all’età di 82 anni. “E’ la signora della televisione per antonomasia” – ha detto la Canale condividendo quelle che secondo lei sono state le caratteristiche inconfondibili della collega annunciatrice – “rigore, serietà e grande umanità”. L’annunciatrice televisiva è sicuramente uno dei volti più amati e noti della tv; anzi proprio la Canale si è battuta a lungo per il suo ruolo al punto di replicare alla Rai “difenderò il mio posto di annunciatrice a ogni costo”. Da parte dell’azienda di Viale Mazzina una sonora risposta “alle signorine buonasera assicureremo un futuro da programmiste-registe”.

La Canale ha ribattuto alla Rai chiamando in causa la tv privata e in particolare Mediaset di Silvio Berlusconi: “non credo e non voglio credere che il presidente Berlusconi permetta che a un lavoratore della Rai sia tolto il suo lavoro, senza una comunicazione scritta, o perlomeno recapitata il giorno prima, senza una valida alternativa. Nulla di nulla”. L’annunciatrice, infatti, amava tantissimo il suo ruolo al punto di scoppiare a piangere in diretta televisiva durante l’ultimo indimenticabile annuncio.

Alessandra Canale vita privata: figli e compagno, dal 2013 sposata con Antonio Caliendo

La storica annunciatrice Rai Alessandra Canale contro la decisione della Rai di rimuovere le annunciatrici tv. “Userò ogni mezzo lecito, in ogni sede, per far valere i miei diritti per il mio lavoro” – ha detto la storica annunciatrice che ha precisato – “io ho fatto sempre questo mestiere, sono una persona molto considerata, seria ed onesta. In 13 anni non ha mai fatto un disservizio, non ho mai avuto una lettera di richiamo e sono anche a volte andata a lavorare con la febbre. Quindi forse meritavo più rispetto umano. Quello che ho detto sabato sera, mi è venuto spontaneo. Non sono certo una persona che costruisce”.

La Canale ha anche aggiunto: “posso anche comprendere che la Rai faccia il restyling, anzi l’abbiamo chiesto anche noi, ma perchè estromettere persone che non hanno neppure 40 anni. Che poi non mi pare che rappresentino il vecchio, altrimenti dovrebbero togliere il 50% delle persone che vanno in video. Siamo veramente alla fine in questo paese”. Lavoro a parte, la bellissima annunciatrice tv ha avuto due relazioni importanti. La prima con l’imprenditore Amedeo Matacena da cui ha avuto il figlio Amedeo, mentre dal 2013 è felicemente sposata con Antonio Caliendo, noto procuratore sportivo.



