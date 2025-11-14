Alessandra regala grandi emozioni a The Voice Senior sulle note di Gianna Nannini: splendida dedica alla figlia Valentina, morta nel 2021...

Alessandra incanta a The Voice Senior con un’esibizione graffiante sulle note di America di Gianna Nannini. A colpire, però, è la sua storia personale, segnata dalla perdita prematura della figlia Valentina, morta nel 2021. “Il primo anno è stata una catalessi totale. Quando hai un dolore grande reagisci in modo diverso, lei è morta di domenica ed io il martedì ero a cantare. I miei amici mi dicevano ‘crollerai'”, spiega Alessandra davanti alle telecamere di The Voice.

“Ci sono stati alti e bassi, sono crollata a scoppio ritardato, ma oggi dedico tutto a lei, mia figlia Valentina…”, dice commossa Alessandra.

Alessandra, dedica commovente alla figlia Valentina a The Voice Senior: “Sempre con me, anche dopo la sua morte”

L’esibizione sul palco è imperdibile e graffiante, intrisa di tutte le emozioni che frullano dentro il suo cuore. “Mia figlia è la mia prima fan ovunque lei sia, ne sono sicura. Se fosse qui con me, direbbe ‘vai e spacca tutto’ anzi me lo sta dicendo”, confida in una chiacchierata profonda con Antonella Clerici.

Prima di scatenarsi sul palco e accettare l’invito ad entrare in squadra di Hunt e Clementino, Alessandra svela il suo sogno: la semplicità. “Desidero una vita serena con gli altri miei figli”, sottolinea la bravissima concorrente. Quindi la splendida performance in onore di Valentina, la vera artista di casa, quella con la passione più grande per la musica. Fu proprio lei ad incoraggiare sua mamma a salire sul palco e a inseguire il suo sogno.