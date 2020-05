Alessandra Cataldo, compagna di Morgan/ “Crisi? Quarantena di dolore assoluto”

Pubblicità

ALESSANDRA CATALDO E MORGAN, E’ CRISI?

Chi è Alessandra Cataldo, compagna di Morgan? Ormai abbiamo imparato a sentire pronunciare il suo nome e non solo per via dei settimanali di gossip ma anche dal diretto interessato che, venuto fuori dall’affaire Bugo, sembrava pronto a tornare in carreggiata occupandosi della sua compagna e della bambina che è nata proprio qualche settimana fa, ma tutto lascia presagire che il peggio sia ormai dietro l’angolo. A tre mesi dalle presentazioni ufficiali a mamma Luciana e a ad un mese dalla nascita della sua bambina, Maria Eco, Morgan ha lasciato intendere che con Alessandra Cataldo ci sia già aria di crisi e al Corriere della Sera ha confidato: “Una quarantena di dolore assoluto. Non aggiungo altro”.

L’ATTACCO DI JESSICA MAZZOLI

Alessadra Cataldo è arrivata nella sua vita ormai tre anni fa tanto che Jessica Mazzoli l’ha addirittura accusata di essere stata lei quella ad aver spinto Morgan a tradirla e lasciarla proprio quando era in arrivo la loro bambina. Il tema della sua arringa non era tanto il tradimento ma il fatto che la Cataldo continuasse a passare per la Santa, la donna seria che poteva mettere la testa di Morgan al proprio posto dopo due donne come Asia Argento e lei stessa (madri delle altre sue due figlie). Lo stesso Morgan aveva detto della sua compagna “Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”.



