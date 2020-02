ALESSANDRA CATALDO, COMPAGNA DI MORGAN/ “Lei è più di una persona…”

Alessandra Cataldo è la compagna ufficiale di Morgan da almeno tre anni, oltre che la madre del terzogenito del cantante. A differenza delle altre due compagne storiche di Marco Castoldi, ovvero Asia Argento e Jessica Mazzoli, di lei si sa davvero molto poco. Le uniche informazioni emerse riguardano la sua città di nascita, Finale Ligure (Savona) e che i due si sarebbero incontrati grazie alla passione di lei per le canzoni del cantautore. Alessandra era una fan di Morgan e non è escluso che sia stato un concerto a permettere ai due di far nascere il loro amore. “Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna ed è la stessa”, ha dichiarato tempo fa Morgan, come riporta Il Giornale, prima ancora che il nome di Alessandra diventasse noto. Di lei sappiamo inoltre che gli è stata molto vicina durante lo sfratto. Il cantante ha perso la possibilità di vivere nella sua casa/museo e non ha esitato a ricordare al pubblico, giornali e autorità, che buttarlo fuori dalla sua dimora avrebbe voluto dire mettere in difficoltà anche il figlio che la Cataldo stava aspettando.

ALESSANDRA CATALDO: LONTANA DAL GOSSIP PER SCELTA

Sappiamo davvero poco di Alessandra Cataldo e dobbiamo metterci il cuore in pace: la compagna di Morgan non ha alcuna intenzione di finire al centro dei riflettori. Poche foto paparazzate dai settimanali ci permettono di scoprire qualcosa di più sul suo aspetto fisico. Una ragazza dai capelli castano scuri, una fossetta sul mento, minuta e snella. Fra di loro i baci non sono mancati, in tutte le stagioni. Una delle ultime foto risale alla scorsa estate, quando il cantante e la compagna sono stati paparazzati a Marina di Pietrasanta, in Versilia. La coppia aveva incontrato infatti alcuni amici per il pranzo, dice il sito Isa e Chia, fra cui anche Alba Parietti. Morgan però ha preferito rimanere ben poco, dopo qualche effusione con la sua dolce metà, si è allontanato in skateboard. Dato che la rivelazione della dolce attesa di Alessandra è stata rilasciata nel mese di ottobre, c’è da chiedersi invece se il terzo figlio di Morgan non sia già in arrivo. A conti fatti, la donna sarebbe all’ottavo mese di gravidanza, se non addirittura al nono.

