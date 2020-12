Alessandra Cataldo, compagna di Morgan/ Sono già in crisi?

Alessandra Cataldo chi è? L’attuale compagna di Morgan e madre di sua figlia, l’ultima avuta dal cantante. Da più di quattro anni i due stanno insieme e vivono anche sotto lo stesso tetto ed è proprio lei che lo ha reso padre per la terza volta di un maschietto. Alessandra Cataldo non è una donna del mondo dello spettacolo ed è sempre lontana da occhi indiscreti e gossip e forse proprio per questo la loro relazione sta andando avanti ormai da anni senza alcun problema, almeno non ufficialmente. In questi ultimi giorni si è spesso parlato di quello che è succede tra loro e addirittura di una possibile crisi che nessuno dei due ha mai confermato ufficialmente. Alessandra, originaria della costa ligure, era una grande fan di Morgan che continua comunque a tenerla al sicuro da pettegolezzi e giornali.

Alessandra Cataldo, compagna di Morgan, chi è?

Sulla sua Alessandra Cataldo ha riferito: “Io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”. I due hanno messo insieme una bella famiglia e questa volta i fan sperano che tutto questo possa far bene a Morgan reduce da un periodo turbolento in cui ha perso la sua casa, ha messo all’asta alcune delle sue cose, e le sue donne continuano ad accusarlo e a puntargli contro il dito (vedi Asia Argento, madre di Anna Lou, e Jessica Mazzoli, mamma di Lara). Le sue ex continuano ad accusarlo di essere stato assente con le figlie sia fisicamente che economicamente, le cose cambieranno adesso con Alessandra e il loro bambino?

