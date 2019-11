Alessandra Cataldo compagna Morgan/ Ecco quando nascerà il terzo figlio del cantante

Chi è Alessandra Cataldo, compagna di Morgan

Alessandra Cataldo darà presto alla luce il suo primogenito, il terzo figlio per il compagno Marco Castoldi, ovvero Morgan. La notizia della gravidanza è emersa di recente, in seguito allo sfratto imminente dell’artista, confermata poi dallo stesso a mezzo social. La voce di corridoio diffusa per primo dal settimanale Chi è stata convalidata dal diretto interessato, anche se i toni scelti non sono di certo piacevoli, proprio per via della decisione dei giudici di togliergli la casa di Monza. “Così rischiamo di perdere il bambino”, scrive in un lungo sfogo sui social, sottolineando infatti come l’evento potrebbe ripercuotersi anche sulla dolce attesa della Cataldo. Cinque anni di relazione fra l’ex leader dei Bluvertigo e la sua compagna, condita però di alti e bassi. Nel 2015 infatti Morgan è stato paparazzato mentre baciava sulla guancia una certa Elisa, uno scatto immortalato da Novella 2000 e che ha subito fatto mettere in dubbio che fra Alessandra e il cantante procedesse ancora tutto a gonfie vele. Un gesto innocente subito smentito, anche alcuni anni dopo, quando nel periodo estivo Castoldi e la bella Alessandra si sono concessi un bacio appassionato sotto lo sguardo attento di Vanity Fair. “Io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”, aveva detto Morgan in tempi non sospetti, senza sbilanciarsi troppo sulla compagna, tenuta lontana dai riflettori. Almeno fino ad un certo punto.

Alessandra Cataldo, volare pagina è semplice?

Voltare pagina è stato in apparenza semplice per Alessandra Cataldo, che è riuscita a ridonare una nuova pagina romantica a Morgan. Dopo due relazioni più che importanti alle spalle ed altrettante figlie, il cantautore sembra aver ritrovato la sua giovinezza proprio accanto alla compagna. Di Alessandra però sappiamo ancora poco e niente, anche se la notizia più eclatante riguarda la sua dolce attesa, il fatto che diventerà mamma fra pochi mesi dando a Morgan il suo terzo figlio. Una donna solida però a quanto sembra, visto che è rimasta al fianco dell’artista in uno dei periodi più bui della sua vita privata, quando le due ex Asia Argento e Jessica Mazzoli hanno deciso di attaccarlo in pubblico, rivelando il suo scarso ruolo di genitore nei confronti delle figlie Anna Lou e Lara. Di lei sappiamo però che non ama il gossip, anche se in un modo o nell’altro, per forza di cose, ha dovuto fare i conti proprio con questo mondo. Secondo quanto riferisce Donna Glamour, Alessandra sarebbe inoltre originaria di Finale Ligure e prima di conoscere Morgan era una delle sue più grandi fan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA