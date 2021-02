Alessandra Cataldo, compagna Morgan/ Le voci di una crisi dopo il parto e..

Morgan torna in tv in A Grande richiesta e in molti sognano ancora che possa rompere il silenzio su Alessandra Cataldo e la loro vita di coppia. I due si sono stretti in un grande silenzio, almeno per quel che riguarda la vita privata, e questo lascia pensare che anche per loro possa essere arrivata la temuta crisi magari proprio dopo il parto e l’arrivo del terzo figlio dell’artista, ma sarà davvero così? Davvero l’arrivo di Maria Eco Castaldi ha messo a dura prova il loro duraturo rapporto o semplicemente l’artista è maturato e ha deciso di fare il padre e il compagno senza scandali e polemiche? Il dubbio rimane ma intanto in molti si chiedono ancora chi sia Alessandra Cataldo e quando la loro lunga storia d’amore sia iniziata lontana dal gossip e dai pettegolezzi.

Alessandra Cataldo, compagna di Morgan, chi è e cosa fa nella vita?

Alessandra Cataldo non è una donna del mondo dello spettacolo e proprio per questo è sempre stata lontana da occhi indiscreti e gossip così come ha fatto con la sua relazione con Morgan che sta andando avanti ormai da anni senza alcun problema, almeno non ufficialmente. In questi ultimi giorni si è spesso parlato di quello che è succede tra loro e addirittura di una possibile crisi ma niente e nessuno, nemmeno i diretti interessati, hanno confermato la questione. Lo stesso Morgan ha confermato di lei: “Io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”. Quello che è certo è che Alessandra Cataldo potrebbe essere riuscita nel miracolo, ovvero quella di tenere ben e a bada i bollenti spiriti del suo compagno, o almeno lo speriamo.



