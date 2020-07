Alessandra Cataldo, compagna Morgan/ Si sono davvero lasciati?

Alessandra Cataldo potrebbe aver preso le distanze dal compagno Morgan in via definitiva. Questo è quanto emerso durante la quarantena, quando il cantautore ha deciso di svelare qualcosa di più sul loro legame. Come rivelato dall’ex Jessica Mazzoli, madre della secondogenita dell’artista, i due hanno iniziato a frequentarsi nell’ottobre del 2012, quando lei e Morgan stavano ancora insieme. “Io ancora ventenne all’ottavo mese di gravidanza. E non solo”, ha scritto tempo fa sui social. Qualcosa però è andato storto, pare poco prima della nascita della terza figlia di Morgan, Maria Eco, anche se le premesse sembravano diverse. “Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei”, aveva detto lui al Corriere della Sera in tempi non sospetti, “Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”. In seguito alla fine della quarantena, il cantante però ha cambiato rotta e ha lasciato intendere che ci fosse aria di tempesta: “Nascono canzoni e finiscono amori. Una quarantena di dolore assoluto, non aggiungo altro”.

Alessandra Cataldo, compagna Morgan: nessun perdono e…

Alessandra Cataldo ha perdonato Morgan? Sembra proprio di no, almeno dai detti/non detti del cantautore. Negli scorsi mesi, Morgan ha pubblicato un romanzo sul disinnamoramento, facendo allusione al fatto che la compagna avesse perso ogni tipo di sentimento nei suoi confronti. Nei giorni successivi ha poi specificato altri dettagli in un lunghissimo post su Instagram: “Ho tolto il romanzo sul disinnamoramento perchè vuole un po’ prendere esempio dalla sua musa ispiratrice, arretrare, e magari chissà prima o poi verrà fuori il capitolo ‘Il disinnamoramento di M’, che oggi non concepisco, ma dicono che il tempo è buon dottore e cura le ferite dell’amore”. Parole che fanno pensare a come Morgan non abbia mai spento la fiamma romantica nei confronti di Alessandra, come invece potrebbe essere avvenuto dalla sua parte. Oggi, sabato 25 luglio 2020, Morgan sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo nella replica di Una storia da cantare, in onda nel prime-time di Rai 1. Non ci sarà spazio ovviamente per i sentimenti, ma del resto il cantante ha sempre preferito altri canali per parlare della sua sfera più intima.



