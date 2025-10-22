Alessandra Celentano è una delle storiche maestre nella trasmissione Amici. La donna sarà ospite nella trasmissione This is Me.

Alessandra Celentano sarà una delle ospiti della trasmissione tv This is Me, programma che andrà in scena mercoledi 22 Ottobre 2025 e che vedrà la conduzione di Silvia Toffanin. La donna si racconterà riguardo la sua carriera ma svelerà anche alcuni aneddoti probabilmente riguardo dettagli che nessuno conosce.

Alessandra Celentano nasce a Milano il 17 Novembre 1966 e la donna fin da bambina inizia a lavorare con artisti di fama davvero internazionale. Si perfeziona a Budapest e diventa prima ballerina di spettacoli importanti, evidenziando il suo talento sia in Italia che a livello internazionale. Si specializza come docente presso alcuni teatro e poi approda a Mediaset.

Dal 2003 Alessandro Celentano è insegnante e coreografa storica nello show Amici di Maria De Filippi, talvolta viene vista come severa ma viene anche apprezzata per il suo talento, noto ormai a tutti. La donna ha avuto vari problemi tra cui la sindrome dell’alluce rigido che purtroppo l’hanno portata a non poter più danzare.

Alessandra Celentano tra dolore e dettagli sulla sua vita privata

Nel corso di un’intervista passata a Dipiù Alessandra Celentano ha raccontato. “Questa sindrome dell’alluce rigido colpisce le articolazioni del primo piede e le logora a poco a poco provocando cosi forti dolori e grossi problemi alle ossa. Si tratta di un male diffuso tra i ballerini a causa dell’eccessiva usura del piede” e poi l’artista ha spiegato il suo triste caso:

“Io l’ho trascurato e ciò si è rivelato un grave errore. Per tre anni sono arrivata ad imbottirmi di antidolorifici e non potevo neanche più camminare” e cosi la situazione l’ha portata praticamente ad una situazione definitiva, che sicuramente è molto triste per una ballerina. La donna è stata sposata in passato con il docente e commercialista Angelo Tramentozzi.

La coppia si è lasciata e la donna ha rivelato poi che i due hanno chiuso il loro matrimonio dopo cinque anni perchè la coppia non hanno avuto figli, hanno chiuso il loro rapporto nel 2012. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla sua vita privata ma non dovrebbe avere figli.