Alessandra Celentano: “Amici? Funziono perché sono vera”/ “Mi chiamano ‘la vecchia’”

Alessandra Celentano, prof di “Amici”, ha rivelato ai microfoni di “Belve”, trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani, che la sua passione per la danza ha avuto origine sin da bambina, nonostante nella sua testa lei avesse elaborato un piano B: qualora non fosse riuscita a sfondare in quell’ambito, avrebbe virato con decisione su Medicina. “Ma da medico sarei stata diversa rispetto a come sono oggi – ha sottolineato –. Io mi comporto in base a dove mi trovo e soprattutto a chi ho davanti. Quindi, sicuramente avrei avuto un atteggiamento differente con i pazienti”.

Per quanto riguarda la danza, invece, Alessandra Celentano crede di. “essere stata usata nel modo migliore. Io ho avuto una bellissima carriera, una carriera importante e non mi posso assolutamente lamentare, tanto come ballerina, quanto come maestra. Che voto mi darei? Un otto o un nove. Non mi assegno un 10 perché c’è stato anche di meglio”. Il nome della Celentano rientra nel novero delle ballerine più grandi di sempre? “No – ha risposto lei –, non so nemmeno dire cosa mia mancato. Devi anche essere la persona giusta al momento giusto, avere un po’ di fortuna, che purtroppo non è mai abbastanza. Talento ne avevo, poi se una ballerina diventa étoile dell’Opéra di Parigi sicuramente è di un livello più alto rispetto al mio. Questo io non ho nessun problema a dirlo”.

ALESSANDRA CELENTANO: “AD AMICI DA 20 ANNI PERCHÉ FUNZIONO”

A “Belve”, Alessandra Celentano ha poi aggiunto, a proposito della sua carriera, che parlerebbe di bravura, perché “anche per essere insegnante devi nascere con una dote. Devi avere una dote per essere ballerina, per essere coreografa… Io ho tutte queste doti messe assieme”.

E poi c’è Amici, che è la sua casa da 20 anni: “Nel talent show io funziono perché sono vera, perché sono me stessa – ha precisato Alessandra Celentano –. Non sto tanto lì a pensare a cosa devo fare. Io non interpreto, sono. E non sono cattiva: sono esigente, sono dura, sono tosta. Ormai sono un evergreen, mi chiamano ‘la vecchia’. Del resto, la strega interessa sempre di più rispetto alla fatina. Lascerò mai Amici? Il cimitero è pieno di gente indispensabile. Finché sono felice, vado a lavorare, contenta di fare il mio lavoro, perché lo amo moltissimo. Quando cambieranno le cose, finirò in quel cimitero”.

