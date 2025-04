In vista della quarta puntata del serale di Amici 24, per Francesca Bosco arriva un nuovo guanto di sfida da parte della maestra Alessandra Celentano. Ad accompagnarlo una lettera molto dura e critica, che fa crollare la ballerina in lacrime. In questa Celentano scrive: “Ti trovo peggiorata sotto tutti i punti di vista. Ti manca tutto ma hai sottovalutato l’importanza della tecnica. – e ancora – Il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te. Non ti trovo per nulla obiettivo o oggettiva, perché consideri le situazioni solo per come ti conviene.”

Il guanto di neoclassico e le parole della maestra Celentano fanno crollare Francesca, che commenta così la lettera: “Dice cose pesanti, non mi sembra giusto trattare così una persona che sta cercando di mettere tutta se stessa in quello che fa, che sta seguendo un sogno e che sta lavorando. Mi sembra una lettera distruttiva e senza motivo. È una lettera cattiva, mi dispiace.”

Francesca piange per le parole della maestra Alessandra Celentano ad Amici 24: il fidanzato Jacopo Sol la difende

Tra i compagni di classe di Amici 24 c’è chi la sostiene, come Trigno, e chi invece cerca di farle comprendere il punto di vista della maestra Celentano, come i suoi tre allievi Daniele, Chiara e Alessia. Quest’ultima, anzi, fa notare a Francesca che la sua maestra Deborah Lettieri scrive lettere in cui sottintende cose spiacevoli, ed è quindi meglio, a quel punto, essere schietti come la Celentano. Ad intervenire è allora Jacopo Sol, che è il fidanzato di Francesca ad Amici. Il cantante prende le sue parti, facendo notare che una lettera scritta in questo modo non è certamente costruttiva: “È sbagliato buttare una persona giù così. Settimana scorsa ha provato quattro guanti, tornava in casetta che non riusciva a camminare.”