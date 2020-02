Alessandra Celentano, ballo sensuale con ragazzo del pubblico/ Ad Amici 19 infiamma..

Il momento più bello della puntata del pomeridiano di Amici 19 lo regala Alessandra Celentano. L’insegnante di danza classica, in tenuta casual, accetta l’invito di Maria De Filippi di ballare, per pochi secondi, con un ragazzo del pubblico. La scelta ricade su Marco, un ragazzo estroverso, allegro e con un grande ritmo. “Io lo vedo da qua, è molto musicale. Mentre cantava Elodie si muoveva molto”, commenta Maria De Filippi che poi rivolge l’invito alla Celentano. “Facciamo un regalo ad Elodie. Facciamo ascoltare ancora Andromeda e tu balli per pochi secondi con lui”, aggiunge ancora la conduttrice cercando di convincere l’insegnante di danza classica. Dopo un momento di esitazione, la Celentano, sempre molto autoironica, accetta la sfida e raggiunge il centro dello studio per dare una dimostrazione delle sue indubbie qualità ballerine.

ALESSANDRA CELENTANO, BALLO SENSUALE CON MARCO DEL PUBBLICO AD AMICI 19

Marco, il ragazzo che con le sue doti ballerine ha attirato l’attenzione di Maria De Filippi, è lo stesso che è riuscito ad abbracciare e baciare Simone Luzzi, il sexy fonico della scuola di Amici. Simpatico e pronto a prendersi la scena, Marco accetta immediatamente l’invito della De Filippi diventando il partner di Alessandra Celentano. Marco prende subito in mano la situazione dando vita ad una coreografia molto sensuale insieme all’insegnante sulle note di Andromeda. Pochi secondi che, però, bastano a Marco per diventare protagonista del pomeridiano di Amici e per strappare il cd This is Elodie alla Di Patrizi.

