Alessandra Celentano/ Carolyn Smith la difende: “Severa ad Amici? Fa bene”

C’è anche Alessandra Celentano, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio a partire dalle 15.30 su Canale 5. Nel corso della sua intervista, ci sarà spazio per parlare approfonditamente del suo ruolo di insegnante di ballo ad Amici 20, particolarmente – si presume – per quanto riguarda le critiche che ha ricevuto negli ultimi tempi. Alcuni, infatti, accusano la Celentano di essere fin troppo severa (se non addirittura ‘cattiva’) con gli alunni della scuola di Amici, alunni che in certi casi hanno come unica colpa quella di essere un po’ inesperti o comunque impacciati nelle loro esibizioni in tv.

Chi partecipa al talent come aspirante ballerino, insomma, deve mettere in conto il rischio di essere ‘preso di mira’ da Alessandra, che quando si parla di danza si fa molto seria e pretende performance al top. A compensare e controbilanciare l’atteggiamento duro e intransigente di Alessandra ci pensa Lorella Cuccarini, che – in un perfetto gioco delle parti – si presenta al contrario dolce, amorevole e in fin dei conti ‘materna’. A sua discolpa potremmo dire che si tratta di un ruolo studiato ad hoc da Alessandra e dagli stessi autori per portare un po’ di pepe nel programma, anche se la Celentano sembra tutt’altro che finta, quando ammonisce i suoi ragazzi fornendo loro spunti di crescita che nessun altro è in grado (o ha il coraggio) di dare.

Alessandra Celentano difesa da Carolyn Smith

Quel che si rimprovera ad Alessandra Celentano è più che altro lo stile delle sue osservazioni, giudicate talora fin troppo sprezzanti e non di rado offensive. Sicuramente, però, l’intento di Alessandra è buono, ed è quello di correggere i ragazzi spronandoli a ‘non perdere tempo’ (qualora constatasse che davvero chi ha davanti non è portato per la danza). La stessa Carolyn Smith, esperta assoluta del ‘settore’, ha giudicato Alessandra perfetta per il ruolo di insegnante. “Guai a chi tocca Alessandra Celentano, che è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo”, ha dichiarato la Smith in un’intervista rilasciata al magazine Oggi. “Dicono che sia cattiva – prosegue –, ma è solo ignoranza. Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole. A cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano”.

Rosa Di Grazia parla di Alessandra Celentano

In un’altra intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Rosa Di Grazia, una delle allieve più ‘massacrate’ di questa edizione, ha parlato così di Alessandra Celentano dopo la sua eliminazione: “La maestra Celentano l’ho sempre stimata e continuerò a farlo, è sempre stata onesta e ha detto il suo pensiero come io ho detto il mio, anche io ho il mio carattere e spesso o mi ami o mi odi. Ma sono stati i modi e le parole. Visto il rapporto tra maestra e ragazza di vent’anni alcune cose potevano risultare umilianti”.



