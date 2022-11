Alessandra Celentano: “Casta da 13 anni”/ “Maternità mancata generò mia separazione”

Alessandra Celentano ha parlato della sua castità, che si protrae da 13 anni a questa parte. L’ha fatto per la prima volta a “Belve”, la trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani, nell’ambito di un’intervista che andrà in onda nella serata di martedì 8 novembre 2022 e un cui estratto è stato pubblicato dal sito “DavideMaggio.it”, con annessa clip video. La professoressa di danza di Amici, 55 anni, ha affrontato l’argomento senza fare ricorso a troppi filtri.

Nell’unico filmato sin qui disponibile, Alessandra Celentano ha ribadito di essere casta da 13 anni: “Sono sempre stata un po’ difficile… Quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli… Quindi capisce che è difficile!”. La presentatrice, sorpresa, ha replicato: “Cioè, mai avuto uno da più di 13 anni?“. Risposta negativa da parte della Celentano, che ha aggiunto: “Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno”. “Vedrà adesso quante proposte”, ha chiosato Francesca Fagnani sul tema.

ALESSANDRA CELENTANO: “LA MATERNITÀ MANCATA HA PROVOCATO LA MIA SEPARAZIONE”

Sempre dalle anticipazioni di “Belve” si evince che Alessandra Celentano ha detto la sua anche riguardo alla maternità mancata, questione sempre molto delicata: “Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata, perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”.

Infine, un flashback circa la sua nota discussione in studio con Maria De Filippi nel corso di una puntata di Amici: “Non ci siamo parlate per un po’“, ha spiegato l’insegnante, senza specificare chi abbia fatto il primo passo di riavvicinamento nei confronti dell’altra. E le scuse a un allievo? Alessandra Celentano ne ha mai fatte? “Assolutamente, non esiste!”.

