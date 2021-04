Alessandra Celentano “Cattiva? Sono solo sincera”/ “I giovani hanno bisogno di guide”

Alessandra Celentano continua a ribadire che la sua linea dura e nonostante le polemiche di questi giorni per via del suo comportamento con Rosa (eliminata sabato scorso) e con Martina. Chi segue la trasmissione sa bene come si comporta di solito la maestra Celentano ma ancor di più quest’anno è stata contrapposta al comportamento buono e solare di Lorella Cuccarini che, anche all’inizio di questo serale, ha spinto i suoi ragazzi a imparare, superarsi e dare spettacolo senza pensare alla lotta con gli altri, al contrario di quanto è successo con la Celentano che continua a spingere verso lo scontro e la voglia di prevalere sugli altri. Anche nel nuovo numero del settimanale Chi Alessandra Celentano ha svelato che continuerà ad essere così e non perché è cattiva ma solo sincera e così continuerà ad essere con buona pace di tutti.

Alessandra Celentano “Cattiva? Sono solo sincera”

In particolare, al settimanale Alessandra Celentano ha ribadito: “Io sono solo sincera, i ragazzi hanno bisogno di una guida, oggi secondo me mancano, non per colpa dei ragazzi, ma delle famiglie, dei genitori e dei maestri?”. Questo è il compito che lei abbraccia in todo ribadendo il fatto che il lavoro non si fa sui sì ma sui no e quindi è pronta a dare una verità nuda e cruda adesso e non far vivere i ragazzi di Amici nell’incertezza: “Credo nelle regole anche perché io sono venuta su con la disciplina”. Prendere o lasciare quindi perché la prof non ha intenzione di cambiare e forse Maria de Filippi continuerà a confermarla dietro la cattedra.

