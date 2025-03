Alessandra Celentano è ormai un punto fermo ed un simbolo di Amici, il talent show di Maria De Filippi dove ricopre da sempre il ruolo di insegnante di ballo. Severa e temutissima, la Celentano ha avuto parecchi scontri al veleno nel corso degli anni, sia coi suoi allievi, sia con alcuni colleghi della trasmissione. Alla fine però sono tutti d’accordo quando si tratta di riconoscere alla maestra le sue doti tecniche e di insegnamento. E’ il caso, ad esempio, di Isobel Kinnear, Marisol Castellanos oppure Anbeta Toromani, che ha trovata nella Celentano un punto di riferimento fondamentale nel corso della sua carriera.

D’altra parte, prima di accettare la cattedra di Amici, Alessandra Celentano era una grande promessa della danza. La sua carriera si è incagliata a causa di una malattia che ormai da tempo le impedisce di ballare. “Soffro della sindrome dell’alluce rigido che colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole”, ha raccontato non molto tempo la Celentano fa in una intervista a Di Più.

Alessandra Celentano si racconta: dalla malattia che le impedisce di danzare alla rottura con l’ex marito

“C’è stato un momento che se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare”, ha confidato la maestra di Amici, facendo capire che la sua situazione è seria. Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, Alessandra Celentano è sempre stata piuttosto riservata. Sappiamo però che ha avuto una relazione con Angelo Trementozzi, commercialista e docente universitario con cui è stata sposata dal 2007 al 2012.

Pare che tra i motivi della separazione ci sia stata l’impossibilità di avere dei figli, ma anche vedute diverse della vita. “Tante cose si sono messe contro di noi”, ha rivelato a Verissimo. “La separazione è stata un grande dolore”, ha concluso amareggiata Alessandra Celentano, che oggi è serenamente single e concentrata sul suo lavoro. Vedremo se ci sono novità da questo ed altri punti di vista, dato che oggi domenica 30 marzo l’insegnante sarà ospite nuovamente di Silvia Toffanin a Verissimo, pronta a raccontarsi tra vita privata e professionale, tra Amici e aneddoti di carriera.

