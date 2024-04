Alessandra Celentano, chi è il fidanzato?/ Dai rumor della scorsa estate all’ammissione: “Se va male…”

Alessandra Celentano è uno dei volti più iconici di Amici di Maria De Filippi; da circa vent’anni siede alla cattedra di danza classica e il suo stile inconfondibile genera da sempre discussioni e divisione di opinioni. Severa quasi sempre, ironica quanto basta: anche quando si tratta di parlare della sua vita sentimentale. La sua sfera più intima ha incuriosito gli appassionati negli ultimi mesi e proprio per una sua stessa ammissione: “Sono fidanzata”.

Alessandra Celentano choc su Ballando con le stelle/ "Lo guardo sempre, Simona Ventura è stata molto brava"

Dopo aver parlato del suo essere single da anni, Alessandra Celentano ha infatti annunciato di essere fidanzata. La rivelazione è arrivata in maniera ironica, non diretta, con tanto di ‘pizzicata’ da parte di Maria De Filippi: “Se va male ho un posto libero a Uomini e Donne…”. Ma in linea con la sua attenzione alla privacy, la maestra di Amici non si è dilungata nell’offrire ulteriori dettagli, soprattutto in riferimento all’identità del fidanzato.

Amici 23, Giovanni Tesse aveva una cotta per la prof Celentano?/ La risposta spiazzante

Alessandra Celentano, il fidanzato si chiama Josè?

Chi è il fidanzato di Alessandra Celentano? Se ci fosse un contatore riferito a chi anche solo mentalmente si è posto tale quesito, il valore sarebbe forse altissimo soprattutto per chi da anni la segue ad Amici di Maria De Filippi. Stando agli ultimi rumor, il fortunato potrebbe corrispondere al nome di Josè. Costui – come riporta Leggo – sarebbe stato avvistato la scorsa estate proprio in compagnia della maestra e della cugina Rosita Celentano.

Chiaramente, la domanda: ‘Chi è il fidanzato di Alessandra Celentano’ è ad oggi ancora senza una risposta attendibile. I rumor sul ragazzo di nome Josè non hanno ottenuto un riscontro effettivo e nel frattempo il mistero sulla realtà sentimentale della docente di Amici si infittisce sempre di più. Difficile credere che deciderà mai di mettere in piazza la sua vita sentimentale, ma chissà che non decida di sorprendere tutti presentandolo al grande pubblico.

Zerbi e Celentano sono Barbie e Ken ad Amici 2024/ Michele Bravi: "Sono troppo omosessuale per non votarli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA