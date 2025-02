Alessandra Celentano, chi è la prof di ballo di Amici

Tra i professori di Amici di Maria De Filippi più celebri è impossibile non citare Alessandra Celentano, la professoressa del programma condotto dalla rinomata conduttrice. E la ritroveremo quest’oggi a Verissimo nel ruolo di intervistata. E nel corso di una vecchia intervista Alessandra Celentano ha confidato: “In me convivono due persone separate: nel lavoro sono un carro armato, nella vita sono una con la voglia di giocare” ha confidato la professoressa del talent di Mediaset che ha poi raccontato alcuni passaggi della sua carriera. Nonostante il cognome pesante portato sulle spalle, Alessandra Celentano ha rivelato di credere nella gavetta e ha consigliato i giovani a mettersi in gioco fin da piccoli, anziché sperare e aspettare le scorciatoie:

“I ragazzi oggi pensano di fare 3 video su TikTok e di essere arrivati. Magari arriva la popolarità, la ricchezza, il successo, ho visto tante derive depressive” ha sottolineato la prof Celentano.

Alessandra Celentano rivela: “Con Maria De Filippi è uscito il mio lato più privato”

La professoressa di Amici Alessandra Celentano è riuscita a costruire un legame molto importante con la padrona di casa Maria De Filippi, al punto che le due hanno vissuto il loro rapporto in maniera molto costruttiva e la nipote di Adriano Celentano è riuscita a cogliere molto da tutto questo. “In tv c’è stato modo di far uscire questa parte del mio carattere, penso che nei dialoghi con Maria De Filippi sia uscito il mio lato più privato, personale” le parole di Alessandro Celentano.

Figlia di Alessandro Celentano, fratello del noto showman Adriano, si è avvicinata al mondo della danza fin da piccola, arrivando a perfezionarsi all’opera di Budapest, prende poi parte a diverse tournée in giro per l’Europa, ma anche in Stati Uniti, Giappone, Canada, Brasile e Algeria, mentre nel 2003 è entrata a far parte della squadra di Amici come professoressa.