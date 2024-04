Alessandra Celentano choc su Ballando con le stelle/ “Lo guardo sempre, Simona Ventura è stata molto brava”

Alessandra Celentano è stata ospite nella serata di ieri, domenica 21 aprile, a Che tempo che fa. La maestra di Amici era tra gli ospiti illustri della trasmissione che ha ricevuto anche Stefano De Martino e Simona Ventura. Celentano ha parlato di quest’ultima svelando di essere un’attenta spettatrice di Ballando con le stelle.

Amici 23, Giovanni Tesse aveva una cotta per la prof Celentano?/ La risposta spiazzante

Il conduttore ha chiesto all’insegnante di danza di commentare la performance di Ventura nel programma condotto da Milly Carlucci. Celentano ha sorpreso tutti con una risposta che nessuno poteva aspettarsi: “Certo, io lo vedo sempre, Simona devo dire che è stata molto brava. Lei ha studiato in passato e si vede che qualcosa le è rimasto” ha commentato.

Zerbi e Celentano sono Barbie e Ken ad Amici 2024/ Michele Bravi: "Sono troppo omosessuale per non votarli"

Alessandra Celentano segue Ballando con le stelle: “La danza è amata da chiunque”

L’insegnante di Amici ha rivelato di essere una fan di Ballando con le stelle nella trasmissione di Fabio Fazio. Alessandra Celentano ha sorpreso tutti con la sua dichiarazione; nonostante si dedichi alla danza classica l’icona del talent show sembra amare anche delle performance meno tecniche.

Commentando il percorso di Simona Ventura ha dichiarato: “Lo studio è importante. Canta meglio di come balla? Non lo so, ma se dite così significa che canta benissimo.” Celentano si è poi lasciata andare ad alcune osservazioni sulla danza in generale tornando su un concetto che ha spesso portato avanti con orgoglio nel talent show di Maria De Filippi: “La danza è amata da chiunque, poi è ovvio che non tutti sono portati e possono fare i ballerini, ma come qualsiasi altro lavoro. Non tutti possono fare qualsiasi mestiere“. L’ex ballerina è spesso stata attaccata per le sue idee, ma anche per l’approccio più rigido e severo verso i ragazzi ai quali insegna. Nonostante ciò, Celentano proprio per la sua professionalità è diventata negli anni una figura storica del programma di Canale 5.

Alessandra Celentano ha un fidanzato?/ Spunta un ragazzo misterioso, De Filippi stuzzica: "Se ti va male..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA