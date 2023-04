Alessandra Celentano coi capelli verdi ad Amici 2023/ La parrucca scatena il web: “È Nikita del GF Vip!”

Alessandra Celentano con la parrucca al serale di Amici 2023: il web la paragona a Nikita del GF Vip

Alessandra Celentano continua a sfoggiare nuove parrucche al serale di Amici 2023. Per questa edizione la maestra di danza del talent di Canale 5 ha deciso di sfoggiare una serie di look nuovi e anche un po’ stravaganti, cosa resa possibile dalle parrucche che, puntata dopo puntata, indossa in studio. Dopo le parrucche platino e cortissime delle prime due puntate, Alessandra Celentano cambia totalmente e indossa un parrucca con frangia e bob del colore verde.

Alessandra Celentano come Nikita del GF Vip: i commenti del web

Capelli ondulati dalle sfumature di verde è il look che Alessandra Celentano ha deciso di sfoggiare su Canale 5 nel corso del terzo serale di Amici 2023. Il web si è scatenato di fronte alla visione di questa nuova versione della maestra, il cui look riporta alla mente a molti quello di una concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip. Lei è Nikita Pelizon, i cui capelli verdi sono stati spesso oggetto di commenti da parte del web, che l’ha poi soprannominata “la fatina”. “La Celentano è Nikita del GF!” si legge tra i tanti commenti del web, “La Celentano ha copiato il look di Nikita, sta benissimo!” si complimenta invece un altro telespettatore. Insomma, un altro look azzeccato per la maestra!

Ma Nikita è uscita dalla casa del gf? #AMICI22 pic.twitter.com/LzjhuFTPw8 — Katia 🍂 (@_KatiaPa) April 1, 2023

