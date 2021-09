Alessandra Celentano critica Mirko ad Amici “Sei un ragno”/ Lui piange “Come faccio?”

Prima batosta per Mirko dopo l’ingresso nella scuola di Amici 21. Il ballerino ha avuto una possibilità dalla maestra Celentano: rimarrà un mese nella scuola e solo se darà il masso avrà la possibilità di restare. Tuttavia, una volta in Casetta, la maestra vuole subito chiarire alcuni aspetti: Mirko non è affatto un ballerino con i requisiti giusti per avere da lei la sufficienza.

Per lui ha scritto allora una lettera, in cui lancia anche qualche stoccata a Raimondo Todaro: “La vera danza è solo quella fatta bene, indipendentemente dai generi. La differenza tra me e il maestro Todaro è che io non camuffo la verità.” esordisce la Celentano, che paragona il ballerino perfetto ad un cigno: “Se dovessi paragonare te ad un animale, parlando di danza, per me sei un ragno.”, dice quindi a Mirko.

Mirko crolla ad Amici 21 dopo l’avvertimento della Celentano: “Mi sento uno scarto”

Alessandra Celentano tiene poi a chiarire un altro aspetto della permanenza di Mirko ad Amici 21: “Non potrai mai aspirare alla sufficienza da parte mia, ma nemmeno al 5 o al 4. Potrai aspirare a voti dallo 0 al 3”. Di fronte a queste parole, Mirko è molto scoraggiato e scoppia in lacrime: “Cosa mi ha preso a fare allora? Come faccio?” Nicole cerca allora di fargli capire che è un’opportunità che può sfruttare: “Tu sei dentro, c’è chi è rimasto fuori”. “Mi sento uno scarto”, ammette però lui. La Celentano, in sala, gli ricorda però che ha un’opportunità e se ci tiene davvero deve sfruttarla fino alla fine.

