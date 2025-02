Alessandra Celentano è un volto ormai noto nel mondo della tv e dello spettacolo. Da anni in cattedra ad Amici, l’ex ballerina si è fatta conoscere dal pubblico televisivo per il suo esuberante cinismo ed una schiettezza divisiva. Molti forse non sanno che la professoressa di Amici non danza più da tempo, questo perché ha dovuto fare i conti con una malattia che spesso colpisce di ballerini più navigati. Il riferimento è alla Sindrome dell’alluce rigido, vale a dire una patologia atrosico-degenerativa a carico dell’articolazione alla base del primo dito del piede, l’alluce, che nel tempo subisce una riduzione della mobilità.

Qualche anno fa, oltretutto, Alessandra Celentano si è sottoposta ad un intervento per limitare le problematiche della malattia e quantomeno evitare di essere “dipendente” dai farmaci. “Sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare”, aveva raccontato al magazine Di Più.

Sul fronte della vita sentimentale, sappiamo che Alessandra Celentano è single da quasi quindici anni. Ha avuto un relazione con il commercialista Angelo Tramentozzi, ma la loro relazione è conclusa dopo aver fatti infiniti tentativo per diventare genitori. “Non avere figli è stato uno dei motivi della mia separazione”, ha raccontato in una interessante intervista a Belve.

Nel corso di un’altra intervista a Verissimo, invece, aveva parlato di come aveva gestito il post relazione, che fu abbastanza traumatico. “Mi è dispiaciuto e lo sappiamo sia che io lui, poi però la vita va avanti. Ci sono state delle cose che si sono messe contro di noi e la nostra storia è finita. Con il senno di poi, dopo la separazione, è stato un grande dolore”. Oggi, come dicevamo, non sembra esserci nessun altro uomo nella vita dell’insegnante, che proprio ad Amici ironizzò sulla situazione, con Maria che poi le propose di iscriversi al trono over di Uomini e Donne.

