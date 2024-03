Alessandra Celentano distrugge Todaro ad Amici 2024: “Non sei onesto!”/ Colpo basso su Nicholas: è lite!

Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro per il guanto di sfida a Dustin al serale di Amici 2024

Il guanto di sfida lanciato da Raimondo Todaro a Dustin nel corso della seconda puntata del serale di Amici 2024 scatena lo scontro con la maestra Alessandra Celentano. Todaro ha messo Dustin alla prova con un tango contro il suo ballerino Giovanni, in un guanto che la Celentano ha accettato (come sempre fa). La maestra ha però più di un appunto da fare al collega, a cui lancia delle frecciate non da poco.

“Questo è un latino camuffato da tango, – esordisce allora Alessandra ad Amici – perché non è né tango argentino, né danza sportiva. Viene simulato il tango, ma è sicuramente latino. Quindi questa è la prima bugia.” Così continua: “Poi vuoi far credere che partono da zero tutti e due quando, alla prima puntata, Giovanni ha ballato un tango, io stessa gli ho dato una coreografia di tango. Quindi seconda bugia. Fatto sta che fai finta!”

Alessandra Celentano punge Todaro su Nicholas ad Amici 2024: “Devi essere più onesto!”

Ma la Celentano tocca poi un tasto dolente, citando Nicholas, ex allievo di Raimondo Todaro appena eliminato al serale di Amici 2024. “Vuoi fare tanto il democratico, ma schiera il latino se vuoi vincere facile, invece di creare scuse. In più ti dico, sei talmente tanto buono che nomini Nicholas dopo che l’hai sostenuto tutto l’anno. Mi dispiace ma non hai fatto bella figura! Se te li cresci, te li cresci fino in fondo! Devi essere più onesto! Tu devi dire che vuoi vincere, come faccio io “

Raimondo Todaro ha negato le accuse sul tango, al punto da chiedere conferma alla moglie Francesca Tocca che esibiva la coreografia. Poi ha replicato sul suo ex allievo: “Su Nicholas sorvolo, perché tu l’hai criticato tutto l’anno, poi non lo nomini per metterlo a rischio, quindi scopa! Un po’ di coerenza!”











