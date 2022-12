Alessandra Celentano e malattia: perché non balla più?/ Sindrome dell’alluce rigido l’ha mesa ko

Da Amici 2022 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano é ospite a Verissimo

Può dirsi il volto veterano per antonomasia di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano, sulla quale desta curiosità generale nel pubblico TV circa i motivi che si celano dietro il suo stop come ballerina. L’insegnante di danza attiva da più di un decennio ad Amici e attualmente protagonista nel medesimo ruolo ad Amici 2022 in corso, é ospite nella nuova puntata di Verissimo prevista su Canale 5 domenica 11 dicembre 2022. Nel frattempo, in una intervista concessa a Di più, l’insegnante di danza classica svela che il motivo alla base del suo stop dallo showbiz in quanto ballerina é dovuto ad una malattia che coinvolge molti colleghi ballerini, ovvero la sindrome dell’alluce rigido.

Si tratta di una particolare condizione, che colpisce le articolazioni del primo dito del piede, logorandole nel tempo e provocando, di conseguenza, disturbi alle ossa e forti dolori. E’ una patologia che consiste in una usura del piede e, se curata in tempo, può risultare non grave. Tuttavia, nella sua rivelazione Alessandra Celentano ammette di aver in un certo senso sottovalutato il problema: “E’ stato un grande errore: anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare”.

Alessandra Celentano e l’operazione chirurgica che non le ha risolto il problema

Nel lontano 2017 il volto tv di Amici 2022 e ospite a Verissimo si é sottoposta ad un’operazione di artrodesi metatarso-falangea su entrambi i piedi, che non le ha permesso di danzare per qualche tempo, e ad oggi non è ancora a riuscita a risolvere del tutto questo problema, dal momento che non può prestarsi ad un’attività fisica che sottoponga il suo fisico ad uno stato di stress. Pertanto, la nipote del Molleggiato Adriano Celentano si é vista costretta al ritiro dalla danza come ballerina, anche se non lascia la danza proseguendo la sua carriera di insegnante di danza classica.

Nel frattempo, la preannunciata eliminata della nuova puntata di Amici 2022, Ludovica Grimaldi, avanza un attacco ad Alessandra Celentano ad Amici 2022, in un acceso confronto vis à vis con la pupilla della maestra Rita Danza…











