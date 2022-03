Alessandra Celentano e Rudy Zerbi/ “Ci conosciamo da quando eravamo ragazzini…”

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono intervenuti in qualità di ospiti nel corso della puntata di “Verissimo” andata in onda oggi, sabato 26 marzo 2022, su Canale 5. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin ha acceso i riflettori sui professori di “Amici”, i quali hanno rivelato di avere un feeling speciale. “Pochi sanno che siamo amici e ci conosciamo da quando eravamo ragazzini… Siamo quasi mezzi parenti!”, ha spiegato Rudy, con l’insegnante di danza che ha specificato di avere conosciuto il produttore discografico mediante la sua prima moglie.

Ma è mai scattato qualcosa di più di una semplice amicizia tra loro? Alessandra Celentano ha negato con fermezza, ma resta l’episodio “incriminato” del bacio sulla bocca che i due si sono scambiati in occasione della prima puntata del serale di sabato scorso durante l’esibizione sulle note della canzone simbolo del film e musical “Sister Act”. Rudy Zerbi si è giustificato così: “Io sono andato dritto sulla guancia, invece lei si è girata di scatto e mi ha sorpreso”. Celentano ha però replicato così: “La verità è che lui è un marpione”.

ALESSANDRA CELENTANO E RUDY ZERBI: “DOPO AMICI VA AVANTI SOLO CHI INTENDE MIGLIORARE IL PROPRIO TALENTO”

Nel prosieguo dell’intervista congiunta a “Verissimo”, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno dichiarato che i ragazzi che escono dalla scuola di Amici, nel tempo sviluppano una gratitudine anche verso i giudizi negativi ricevuti nel loro percorso, in quanto comprendono le motivazioni che all’epoca li accompagnavano. Zerbi ha poi sottolineato che va avanti una volta uscito dal programma di Maria De Filippi soltanto chi “riconosce di avere del talento e ha scelto di entrare nella scuola solamente con l’intento e la vera volontà di migliorarlo”.

La squadra di ragazzi da loro allenata “ci rappresenta molto, tanto nella danza quanto nel canto. Magari non saranno i più intonati del pianeta, ma i precisini non ci sono mai piaciuti. Noi non siamo mamma e papà chioccia, basta con tutti questi piagnistei”.











