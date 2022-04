Alessandra Celentano e Veronica Peparini, lite ad Amici 21?/ Volano parole forti e…

Alessandra Celentano contro Veronica Peparini ad Amici 21

Il serale di Amici 21 torna in onda questa sera con una puntata ricca di sfide tra gli allievi, ma anche di scontri tra gli insegnanti. Nelle precedenti puntate del serale del talent show di Maria De Filippi ci sono state discussioni molto accese soprattutto tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. L’insegnante di danza classica e quello di latino continuano ad avere una visione diversa della danza e, spesso, quando si sono sfidate Carola e Michele da una parte, Serena e Nunzio dall’altra, non sono mancate le frecciatine e le conseguenti discussioni.

Amici 21, Pettinelli e Peparini attaccano Zerbi: "Gusti da 90enne..."/ C'entra LDA?

Dalle anticipazioni della puntata in onda questa sera, come fa sapere il portale 361Magazine, tuttavia, pare che oggi, a scontrarsi con la Celentano non sarà Raimondo Todaro ma Veronica Peparini. Cosa sarà accaduto tra le due insegnanti, presenti da anni in trasmissione?

Alessandra Celentano e Veronica Peparini: ecco cosa sarebbe accaduto ad Amici 21

Cos’è successo esattamente tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini? Come si legge sul portale 361Magazine, le due insegnanti si sarebbero scontrate per la diversa concezione della danza. Tra le due sarebbero volate parole forti e il tutto sarebbe scaturito dalla diversa opinione che hanno su Dario, allievo della Peparini.

Amici 21, ex Veronica Peparini affonda Nunzio/ "Ok, carino e poi cosa fa?"

La Celentano non ha mai nascosto il proprio parere sui ballerini della scuola e ha sempre sottolineato di considerare dei veri talenti Carola che è stata eliminata e Michele. Sulla presunta lite tra la Celentano e la Peparini non ci sono altre informazioni. Il momento sarà trasmesso nel corso della puntata in onda questa sera?

LEGGI ANCHE:

Celentano "Nunzio? Secco, non mi piace", bodyshaming ad Amici 21?/ Furia Todaro e lui mostra i muscoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA