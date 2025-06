Veronica Peparini e Andreas Muller verso il matrimonio

Veronica Peparini e Andreas Muller formano una coppia da tanti anni. La loro storia d’amore è nata nella scuola di Amici e, da quel momento, i due non si sono più lasciati. Oggi sono genitori delle piccole gemelle Penelope e Ginevra e stanno anche per convolare a nozze. A settembre, infatti, la coreografa e il ballerino pronunceranno il fatidico sì diventando ufficialmente marito e moglie, Veronica Peparini, inoltre, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe tornare ad insegnare nella scuola di Amici dove ritroverebbe Alessandra Celentano.

Le due, già in passato, sono state colleghe dimostrando di avere due visioni della danza diverse. La maestra di danza classica, recentemente, è stata ospite di Marcello Sacchetta nel podcast “In Camerino” rilasciando alcune dichiarazioni che potrebbero sembrare una frecciatina alla Peparini.

Le parole di Alessandra Celentano: cosa ha detto a Marcello Sacchetta

Durante la lunga chiacchierata con Marcello Sacchetta, Alessandra Celentano ha assicurato di non aver mai avuto una cotta o un flirt con un allievo. “Se ho mai avuto una cotta anche platonica per un mio alunno? Ma jamais! Allora intanto proprio non esiste! – ha continuato Alessandra Celentano – É una cosa che non esiste e non deve esistere mai e la trovo una roba neanche pensabile”, ha detto.

“Se è capitato in generale? Con me non è capitato e non capiterà mai ma sì, è capitato. Io la trovo proprio una cosa fuori luogo, sbagliata, io parto proprio agli albori che non deve neanche balenarti nell’anticamera del cervello. Zero non è una cosa che per me dovrebbe nemmeno passarti in testa e ovviamente a me non può succedere, né ora e né mai”, ha concluso.