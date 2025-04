Nuovo serale e nuovo guanto di sfida per Francesco Fasano ad Amici 24. La maestra Alessandra Celentano ha infatti deciso di mettere alla prova l’allievo, per il quale prova una forte ammirazione, con una sfida inaspettata: quella col ballo latino. Dopo aver chiesto all’allievo di Emanuel Lo una prova di hip hop, vinta dal rivale Daniele, a Francesco è stato chiesto di ballare una coreografia di latino contro la due volte campionessa del mondo Alessia Pecchia.

Amici 24, lite furiosa tra Emanuel Lo e Celentano: "Ignorante"/ "Parli di tecnica, l'anima non sai cosa sia!"

Un tentativo, neanche tanto velato dalla maestra Celentano, di vincere un punto facile contro Francesco, d’altronde “il gioco è anche questo”, ha scritto lei nella sua immancabile lettera all’allievo. Una lettera che è stata poi mostrata a Emanuel Lo, che ha commentato con fastidio il guanto inviato dalla collega al suo allievo, ritenendolo non solo non equo ma improponibile.

Cuccarini e Lo si oppongono all'unione delle squadre al serale di Amici 24/ "Sembra una resa, avete paura?"

La risposta di Emanuel Lo ad Alessandra Celentano ad Amici 24 per il nuovo guanto a Francesco

“Capisci che la cara Celentano ti sta prendendo in giro? – ha esordito Emanuel a confronto con Francesco dopo aver letto la lettera della maestra – Io capisco prendere il punto ma un minimo…”. Il prof ha dunque rifiutato categoricamente il guanto: “A me non va, siamo in dirittura d’arrivo e io vorrei che tu, le tue ore in sala, le impiegassi su cose di una qualità che ti riguardano.” Infine, è tornato ad attaccare Alessandra Celentano: “Questa è davvero una presa in giro, una lettera che non avrebbe neppure dovuto dare, ma secondo me non aveva niente da fare e ti ha mandato questo guanto. Lei non riesce proprio a mandarti un guanto degno, perché ha paura di quello che tu sei.”