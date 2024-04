Alessandra Celentano: “Ho sofferto per la separazione dal mio ex marito”/ “I disturbi alimentari a 14 anni…”

In collegamento dallo studio di Amici, Alessandra Celentano è stata oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per un’intervista condita da aneddoti e racconti inediti da parte della storia maestra del talent. La docente di danza classica è partita dal suo recente impegno editoriale con il libro “Chiamatemi maestra”, primo progetto autobiografico. “Innanzitutto è stato difficile scriverlo perché io non ho memoria; tornare in situazioni molto indietro, trovare la sensazione di quel momento è stato difficile. Poi sicuramente anche riattraversare i momenti difficili che abbiamo tutti e che tendenzialmente io cerco di allontanare. Tornano spesso i pensieri, i ricordi, la nostalgia; cose che mi fanno soffrire e che quindi cerco di deviare. Lì invece mi sono immersa in tante cose che, raccontando nella mia mente, sono iniziato a riaffiorare altri ricordi…”.

Alessandra Celentano si è dunque espressa su alcuni racconti trattati anche nel libro “Chiamatemi maestra”. “La disciplina fin da piccola? Mia madre per paura che prendessi freddo mi metteva la maglia sotto al body, correvo in camerino e mi spogliavo per andare in sala. Lei, tramite un oblò che affacciava in sala, si accorgeva che la toglievo e mi sgridava; io però facevo sempre la stessa cosa perché non potevo non essere perfetta”. La docente di Amici ha poi raccontato il periodo di formazione in Ungheria: “Gli studi in Ungheria all’inizio sono stati duri, all’epoca era ancora un Paese chiuso e quindi eravamo molto controllate. E’ stata dura dal punto di vista fisico e poi era la prima volta che mi allontanavo dalla famiglia. Provavo la sensazione del distacco ma era anche forte la mia voglia di portare avanti quell’esperienza importantissima”.

Alessandra Celentano a Verissimo: “Non ho lasciato la danza grazie al supporto dei miei genitori…”

Alessandra Celentano a Verissimo ha raccontato il periodo in cui era quasi ad un passo dal lasciare la danza, cosa che poi non si è realizzata grazie al supporto costante dei suoi genitori. “Mi sono dovuta scontrare con la realtà, ho fatto delle audizioni dove c’erano delle regole nelle quali non rientravo. Mio padre non si rendeva conto che a quell’età bisognava essere già pronti, lui voleva che proseguissi mentre mia madre si era tirata indietro ma ho avuto un grande appoggio da parte dei miei genitori. Ho smesso di ballare e ho iniziato ad insegnare intorno ai 30 anni”. La maestra di Amici ha poi parlato del tema dei disturbi alimentari, un problema oggi attuale ma che ai tempi era trattato con minore attenzione. “Nella danza devi avere una certa forma fisica, una volta però c’era molta meno attenzione al discorso sull’educazione alimentare. Io non parlo mai di dieta ma di saper mangiare; una cosa che poi ti porti avanti nella vita… Quando il mio corpo stava cambiando a 14 anni ho avuto un momento difficile a proposito dell’alimentazione che però ho superato in pochissimo tempo. Ho capito che era una cosa sbagliatissima sotto tutti i punti di vista e ho cambiato subito atteggiamento…”.

Alessandra Celentano, avviandosi verso la conclusione dell’intervista a Verissimo, si è espressa anche a proposito della separazione dal suo ex marito Angelo Trementozzi. “Se mi è dispiaciuto che è finita con il mio ex marito? Assolutamente sì e ne siamo consapevoli tutti e due, poi la vita va avanti ed è giusto così. Abbiamo avuto una serie di cose che si sono messe contro che purtroppo hanno portato la storia ad andare in questo modo. Con il senno di poi, dopo la separazione, è stato un grande dolore”. La maestra ha poi aggiunto: “Bisogna comunque saper trovare l’aspetto positivo nelle cose, io è difficile che ci riesca; però faccio un lavoro su me stessa…”.











