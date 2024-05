Alessandra Celentano: “Il mio ex marito Angelo? Non ci siamo mai allontanati”/ “La malattia di mamma…”

Severità, diligenza, attenzione ai dettagli: sono tutti concetti che ben si addicono alla maestra Alessandra Celentano. Volto iconico di Amici di Maria De Filippi che della sua storia artistica, personale e umana ha parlato questo pomeriggio nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona. La docente di danza classica è partita dal raccontare la bellezza della sua famiglia, dedita all’arte in diverse forme. “Mia mamma era una cantante lirica, ha conosciuto mio padre a Milano. I miei genitori mi mancano tantissimo, hanno passato un’intera vita insieme anche con litigi, cosa normale in tutte le famiglie. Ci hanno trasferito grandi valori, il primo marito di nostra madre però è stato per noi come una sorta di zio, c’era una grande armonia in casa”.

Proseguendo nel suo racconto personale, Alessandra Celentano ha raccontato del percorso giovanile in Ungheria; ostico e a tratti traumatico per il distacco dalla famiglia ma al contempo necessario per raggiungere il proprio sogno. “Un’adolescenza diversa? Innanzitutto si nasce con questa passione, è un lavoro che prevede talmente tante componenti che poi non ti lascia mai. Quando dico che la mia vita è la danza è così e non passerà mai. A 13 parto per l’Ungheria da sola e inizio questo percorso bellissimo ma comunque difficile e di sacrificio: lontana dalla famiglia e senza parlare la lingua. Ci sentivamo per telefono ma neanche così tanto”. La maestra ha poi aggiunto: “Bellissimo da una parte ma altrettanto difficile, devi crescere in fretta. Sicuramente mi mancava la famiglia ma se sei determinato e sai che quella è la strada giusta lo fai. Anche se è una passione il peso del sacrificio si sente… Io volevo diventare una ballerina, e ci sono riuscita”

Alessandra Celentano a La Volta Buona: “La vittoria di Sarah ad Amici 2024? Io basita…”

Alessandra Celentano, a pochi giorni dalla finale di Amici 2024, si è pronunciata a La Volta Buona, prima con ironia e poi con oggettività, sulla vittoria di Sarah Toscano: “Io basita, è chiaro che per me dovevano vincere Marisol e Dustin e rimango di questa opinione. A parte gli scherzi, Sarah ha un timbro di voce che mi piace tantissimo sono contenta che abbia vinto perché ha fatto un percorso eccellente e poi è giovane, fresca, con un timbro internazionale”.

L’atmosfera nel salotto di Caterina Balivo diventa inevitabilmente toccante e commovente quando Alessandra Celentano si cimenta nel racconto del difficile percorso alle prese con la malattia di sua madre. “Un periodo di vita fin troppo lungo, un percorso difficile e complicato per la persona ma anche per tutti coloro che sono intorno. 10 anni che se ci pensi, in fondo, è come se non li avessi vissuti. Senza i ricordi è dura, io e le mie sorelle abbiamo cercato di dare il massimo e fare tutto ciò che potevamo fare. Sono cose che se non vivi non ti rendi conto di cosa vuol dire; io per tanti anni non ne ho parlato perché sapevo che a lei non faceva piacere…”. La maestra di Amici ha poi aggiunto: “Se ha mai saputo della sua malattia? Ci sono momenti in cui ti rendi conto che c’è qualcosa che non va, poi man mano ci sono tutte queste fasi dove secondo me ci sono dei momenti. A me ha fatto impressione che, anche negli ultimi periodi, quando la chiamavo mamma lei si girava. E’ come un neonato che non sa che tu sei la mamma però sente qualcosa, secondo me è lo stesso sentore; è strano ed è dura…”

Alessandra Celentano a La Volta Buona: “Il mio ex marito ed io ci siamo ancora l’uno per l’altra…”

Verso la chiusura dell’intervista di Alessandra Celentano a La Volta Buona c’è stato spazio anche per temi sentimentali. In particolare, la maestra si è espressa a proposito del suo più grande amore, l’ex marito Angelo Trementozzi. “Il mio rapporto con Angelo continua ad essere bellissimo, non ci siamo mai allontanati. Abbiamo reciprocamente la certezza che al bisogno ci saremo sempre l’uno per l’altro. E’ un peccato che dopo un grande amore ci si allontana e ci si odia: è una cosa che considero molto brutta. Abbiamo cercato di avere dei figli che purtroppo non sono arrivati, per lui però era diventato un valore quasi fisico… Quindi ho dovuto fare una scelta; quale famiglia seguire. Dopo anni a lavorare sul rapporto e le problematiche è andata così, però l’amore e il rispetto, la fiducia, non sono mai mancati e non mancheranno mai”.

