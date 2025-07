Alessandra Celentano ritrova i suoi allievi di Amici 24 ad un evento molto importante: la foto della reunion fa impazzire i fan

Mancano pochi mesi all’inizio della nuova edizione di Amici, ma l’attenzione è ancora tutta per gli allievi che hanno conquistato il cuore dei fan durante Amici 24. D’altronde, è stata per loro un’estate ricca di impegni, tra concerti ed esibizioni su palchi importanti. Ed è proprio su un palco importante che Alessandra Celentano ha avuto l’occasione di rivedere e riabbracciare i suoi allievi dell’ultima edizione andata in onda.

A Montichiari si è tenuto un evento dedicato a Carla Fracci, il “Carla Fracci Mon Amour”, omaggio al quale hanno partecipato grandi nomi del mondo della danza di tutto il mondo. All’evento è stata ospite anche la famosa e amatissima prof di Amici, Alessandra Celentano, che ha avuto modo di incontrare Daniele Doria, vincitore di Amici 24, Alessia Pecchia e Chiara Bacci.

Alessandra Celentano ritrova il suo team dopo Amici 24: la foto fa impazzire i fan

Il team Cele di Amici 24 si è dunque riunito grazie all’evento dedicato a Carla Fracci, al quale i tre ballerini hanno partecipato in qualità di ospiti. La reunion non poteva che essere immortalata con uno scatto che, in poche ore, ha fatto il giro del web, facendo gioire tutti i fan di Amici. Nello scatto, la maestra abbraccia i suoi tre ex allievi, e insieme sorridono all’obiettivo.

Ricordiamo che, nel corso dell’ultimo serale, Chiara Bacci è stata eliminata qualche puntata prima della finale che ha invece visto sfidarsi Daniele Doria e Alessia Pecchia per la coppia del vincitore di categoria, poi andata a Daniele. Quest’ultimo ha poi sfidato Trigno per il titolo di vincitore assoluto di Amici 24, vincendolo.

