Alessandra Celentano, la verità su Amici/ “Ho litigato con Maria De Filippi e…”

Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano svela la verità di una lite con la regina Mediaset

Può dirsi una dei protagonisti più chiacchierati di sempre che la storia di Amici di Maria De Filippi ricordi, Alessandra Celentano, che oggi ammette di aver litigato con la conduttrice del talent, tra le altre verità mai svelate prima. L’occasione che la nipote del Molleggiato cantautore Adriano Celentano ha, per tornare a raccontarsi a tutto tondo, é un’intervista che concede a TV, sorrisi e canzoni, dove lei non smentisce la voce di una tesa lite con Maria De Filippi, che tuttavia non avrebbe intaccato negli anni il rapporto consolidato con il “capo”. Da 19 anni a questa parte la nipote d’arte é vincolata alla conduttrice del talent per mezzo di un sodalizio artistico e personale che iniziava con la terza edizione di Amici e che la vede svolgere il ruolo tv di insegnante di danza classica per aspiranti ballerini professionisti. Eppure la tensione non é mancata tra le amiche e colleghe, in TV: «Non ricordo neanche perché ci fosse quella situazione di tensione, quando si lavora ci sono divergenze o incomprensioni, però io sono per i chiarimenti. Se c’è stima reciproca sai che si può sbagliare, l’importante è farlo in buona fede»>. Una sola lite, in un arco temporale di circa 20 anni, é una sorta di record per un rapporto di amicizia e collaborazione lavorativa a due, come quello di Alessandra Celentano e Maria De Filippi. Se il talent riscuote successo e sforna talenti -come LDA– é di certo anche merito del corpo docenti della scuola di Maria De Filippi.

«Sarebbe strano se non succedesse-aggiunge l’intervistata, che al di là del legame che la vincola alla regina di casa Mediaset mantiene il bon ton con la conduttrice e produttrice di Amici-, per me Maria è “il grande capo” e rimarrà sempre il mio capo. Per quanto abbiamo un bellissimo rapporto, ridiamo e scherziamo, cerco di non oltrepassare mai il limite. Lo stesso che pretendo io dagli altri>>.

Alessandra Celentano svela la natura del contratto che la vincola ad Amici di Maria De

E una domanda sorge spontanea, da tempo, nel sentiment generale dell’occhio pubblico dei telespettatori. Che Alessandra Celentano -oggi insegnante di Ramon Agnelli, Gianmarco Petrelli e Rita Danza ad Amici 22- sia beneficiata dal “posto fisso” ad Amici e quindi destinata a non lasciare mai il suo ruolo al talent, complice il sodalizio con il capo? La risposta arriva nell’intervista, con la diretta interessata che svela la natura del suo contratto, che non é a tempo indeterminato, ma “a scadenza”: “Annuale come tutti quanti, non ho la sedia fissa, anche se mi piace molto questa sedia”. Insomma, “chiunque può essere sostituito” e “non finora non si é mai parlato” di una sostituzione della Celentano, ad Amici di Maria De Filippi.

