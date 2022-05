Alessandra Celentano lascia Amici?/ La replica ai rumors: cosa ha scelto e perchè

Amici 21, Alessandra Celentano chiude i rapporti con Maria De Filippi? Esplode il gossip

Mentre si fa sempre più vicina la finale di Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il 15 maggio 2022 su Canale 5, si fa sempre più incessante il rumor secondo cui Alessandra Celentano sia in procinto di lasciare il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Che sia vera l’indiscrezione? La storica insegnante di danza classica debuttava alla cattedra del talent di Canale 5 nel lontano 2003 e, a quasi 20 anni dal suo debutto ad Amici -stando a quanto preannunciano i beninformati del web- potrebbe decidersi a chiudere in definitiva la collaborazione avuta negli anni con la timoniera del talent. A intervistarla sulla voce che circola sul suo conto, ci ha pensato Nuovo tv, il settimanale di gossip diretto da Riccardo Signoretti. E la risposta della tanto temuta Alessandra Celentano non si è di certo fatta attendere, per gli appassionati di Tv & gossip.

Alessandra Celentano replica al gossip sull’addio ad Amici 21

“Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia, è un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”, dichiara la nipote di Adriano Celentano, incalzata sul futuro televisivo che – secondo i rumor- per lei sarebbe in bilico e quindi senza una conferma, alla cattedra di Amici di Maria De Filippi. L’insegnante e coreografa di danza classica, quindi, con il suo intervento a mezzo stampa lascia intendere di non avere alcuna intenzione di rinunciare al suo ruolo tv, che da anni la vede indiscussa protagonista al talent di Canale 5. Nel frattempo, Alessandra Celentano -secondo le quote di scommesse rilasciate dai bookmakers sul papabile vincitore di Amici 21– è data per favorita alla vittoria del circuito danza di Amici 21, con il pupillo e ballerino di danza classica, Michele Esposito. E non solo. Il giovane è quotato tra i favoriti anche alla vittoria finale del talent-show e quindi del montepremi finale. Non si esclude, quindi, la possibilità che il vincitore del circuito danza possa confermarsi anche il vincitore generale del talent-show, così come è accaduto alla finale di Amici 20, con il trionfo assoluto di Giulia Stabile.

