Volano scintille ad Amici 24 tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri quando arriva il momento di decretare le sorti della prima allieva che può ottenere la prima maglia del Serale. Nello specifico, si tratta di Chiara, sulle cui doti la sua insegnante non ha alcun dubbio, ma in generale non ve ne sono, visto che è molto apprezzata dai telespettatori ed è pure prima nella classifica di ballo.

Emanuel Lo sbotta vs Alessandra Celentano ad Amici 24/ "Hai distrutto ballerini dicendo che facevano schifo!"

La produzione, però, non vuole rendere vita facile alla Celentano e, infatti, Maria De Filippi spiega che l’allieva di ballo dovrà ottenere il sì unanime dei prof per indossare la maglia d’oro, ma ad essere valutata sarà la sua esibizione, non il percorso nel programma.

Lite ad Amici 24 tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri

A questo punto, tra un commento e l’altro, scoppia la lite tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. “Io sono molto oggettiva, io non mi faccio condizionare, ma so che spesso accade“. La frecciatina è stata accolta nel frattempo dalla collega. “Io chiedo oggettività. Possono esserci due bravi ballerini, uno ti piace di più e l’altro meno, ma non si può non riconoscere la bravura. La tecnica, il movimento e la professionalità di un allievo sono oggettivi, la questione artistica è soggettiva. Meglio dire ‘non lo voglio al Serale perché non mi piace’, non perché non lo merita“.

Maria De Filippi: "Alessandra Celentano al Dopo Festival di Sanremo 2025"/ Lei: "Sono fan di Giorgia ma…"

A questo punto Deborah Lettieri è sbottata: “Una persona come te che ha la corazza può giudicare solo la tecnica. Non sei conosciuta per la tua sensibilità“. Parole che hanno scatenato l’ira della collega: “Cosa vuol dire la corazza? Non parlare della mia sensibilità, io parlo di oggettività! Non mi conosci, non parlare della mia sensibilità, è un altro discorso“.