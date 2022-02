Alessandra Celentano, lite con Raimondo Todaro ad Amici/ “Cafone”, lui “Dici ca*zate”

Si apre con un duro scontro tra Alessandro Celentano e Raimondo Todaro la puntata di Amici. Tutto parte dalla proposta della prima di far partecipare Mattia alla sfida. “Ho parlato con la maestra. È da una settimana che ho cominciato a fare qualche esercizio, prima ero con le stampelle. Al momento non riesco ad andare con la mezza punta. Ho fatto quello che ho potuto”, ha spiegato l’allievo del talent di Maria De Filippi. Quindi, ha chiesto di recuperare e di posticipare la sfida. Raimondo Todaro ha chiesto chi fosse lo sfidante, Alessandra Celentano ha spiegato di non aver fatto ancora questa scelta.

Ed è a questo punto che scoppia la lite. “Trovo la proposta della sfida imbarazzante, sa che metterebbe in difficoltà i suoi al Serale quindi ora che è al 10% vuole approfittarne”, la dura accusa di Raimondo Todaro. “Mamma mia che esternazioni orrende. Tu questo pensi di me?”, la replica dell’insegnante di ballo. Ma volano parole grosse ad Amici.

LITE CELENTANO TODARO “TROVO IMBARAZZANTE…”

“Io trovo che sia imbarazzante che sia qua da due mesi a fare niente. Il dottore dice che può ballare. Stai mettendo in difficoltà tutti gli altri, lo stai discriminando”, la tesi di Alessandro Celentano ad Amici. Ma Raimondo Todaro non ci sta: “A te cosa ti costava aspettare sette giorni in più? Tu stai facendo di tutto per tirarlo fuori dal Serale perché poi diventa un problema. Sei imbarazzante”. Le continui interruzioni del collega fanno infuriare Alessandro Celentano: “Sei un cafone e dici cose terrificanti”. La lite prosegue: “Ma se tu dici baggianate, dici ca*zate. Lui la sfida la fa, il 10% di Mattia basta per battere tutti. Ma lei è scandalosa. Può ballare, sto solo dicendo che tu puoi approfittare di questo 10%. Altro che ragione…”. Per Alessandra Celentano, se davvero volesse tutelarlo, dovrebbe continuare ad opporsi alla sfida. Alla fine ha detto di voler annullare la sfida: “Si vede che non stai bene e non ce la faresti, quindi il tuo insegnante ti doveva tutelare”. Poi hanno litigato anche per questa frase: “Se uscendo lo metti sotto con la macchina, al serale ci arriva… Era una battuta”.

