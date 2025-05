Amici 24, Alessandra Celentano ha un nuovo fidanzato? Gossip acceso dopo la fine del matrimonio con Angelo Trementozzi

Volto iconico di Amici di Maria De Filippi, presente nel cast dei maestri da decenni, Alessandra Celentano è ospite nella puntata di oggi di Verissimo, 25 maggio 2025, puntata speciale dedicata all’ultima edizione di Amici 24, con ospiti gli allievi finalisti ed alcuni dei loro maestri. Non solo sulla carriera, ma c’è molto attenzione anche sulla vita privata della coach ed in molti si chiedono se ha un compagno, e da mesi infatti è acceso il gossip: chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Celentano? Molti siti e settimanali di gossip, infatti, sostengono che Alessandra Celentano ha un fidanzato anche se non ci sono conferme ufficiali e dichiarazioni in tal senso.

Anzi la maestra di ballo di Amici ospite nei mesi scorsi a Belve di Francesca Fagnani aveva confessato di essere single e casta da 15 anni. Tuttavia i ben informati sostengono che il cuore di Alessandra non sia del tutto libero ma che preferisca tenere il suo amore lontano dagli occhi indiscreti del gossip. Del resto, in passato, è già stata sposata ed anche a causa dell’eccessiva attenzione dei media il suo matrimonio è naufragato. L’ex marito di Alessandra Celentano è Angelo Tramentozzi, un finanziere e maestro di karate. I due si sono sposati nel 2006 ma lasciati nel 2012, i loro rapporti sono ottimi e l’affetto e la stima sono rimasti immutati.

Verissimo, Alessandra Celentano: dalla malattia alla polemica su Amici 24: snobbato il vincitore Daniele Doria.

Ballerina e coreografa, è a causa di una malattia se Alessandra Celentano ha smesso di ballare per concentrarsi sull’insegnamento. Come lei stessa ha dichiarato soffre della sindrome dell’alluce rigido, una patologia comunque nei ballerini. Nonostante si sia sottoposta a numerosi interventi chirurgiche non è riuscita a risolvere il problema ed è stata costretta a smettere di ballare.

Inoltre, nei giorni scorsi Alessandra Celentano è finita al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni post finale in cui, secondo molti, avrebbe ‘snobbato’ Daniele Doria, vincitore di Amici 24 e suo allievo. Nel post in questione la maestra del talent ha elogiato la danza, la sua forza ed il suo valore e si è detta felice che sia arrivata in finale ma non ha minimamente menzionato il suo allievo Daniele Doria, vincitore di Amici 24 Serale 2025.

Alessandra Celentano a Verissimo: testimone di nozze di Cristiano Malgioglio, l’annuncio

Nel frattempo proprio nella puntata di oggi di Verissimo Cristiano Malgioglio ha fatto un annuncio sorprendente e clamoroso: è pronto a sposarsi con Anur, un ragazzo turco di Instanbul più giovane di lui di 40 anni. I due stanno insieme dal 2020 ed in passato il paroliere si è detto contrario al matrimonio ma a quanto pare adesso ha cambiato idea ed al suo fianco all’altare per l’importante evento vuole proprio la Celentano: “Mi sposo a novembre, e la mia testimone sarà Alessandra”.