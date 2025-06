Famosa per la sua simpatia trascinante, la maestra Alessandra Celentano, come si può vedere dall’anteprima dell’intervista che ha fatto con Marcello Sacchetta nel suo podcast In Camerino (ormai tutti ne conducono uno dopo che il grande Dario Moccia ha aperto la strada), ha subito messo in imbarazzo il conduttore quando lo ha redarguito sentendosi dare del ‘tu’.

“Ale? No dai, Marcello, Ale no” ha subito messo le cose in chiaro la maestra di danza della scuola di Amici, e infatti il conduttore si è prontamente corretto chiamandola con il termine appunto di ‘maestra’. Un simpatico siparietto che farà morire dal ridere il pubblico.

Alessandra Celentano prima rifiuta di fare un video, poi cambia idea

Come fa solitamente con gli ospiti del suo podcast, Marcello Sacchetta ha proposto alla maestra Alessandra Celentano di fare un video da postare su TikTok. Lei avrà accettato senza fare una piega? Ma assolutamente no, ha dovuto farsi pregare un po’ tra un “non lo faccio” e “non mi interessa”. Alla fine, poi, ha accettato con un sorrisetto di intesa.

L’intervista alla maestra della scuola di Amici di Maria De Filippi sarà disponibile da domani su YouTube alle ore 13. Ovviamente non potrà essere un’intervista semplice perché darà del filo da torcere al suo conduttore che nel mondo della danza ha sempre sguazzato liberamente. La maestra è severa e quest’anno ha avuto modo di instradare un ballerino come Daniele che poi è riuscito ad agguantare la vittoria finale.