Alessandra Celentano: “Nata cattiva”/ “Chi preferivo ad Amici? Anbeta, meravigliosa”

Alessandra Celentano, la severa e temuta insegnante di Amici, è stata ospitata nel salotto di Stasera c’è Cattelan, in onda su Rai 2. Nella sua intervista è proprio partita dalla sua “cattiveria”, confessando con una certa nota di sprezzo che “sono nata cattiva, non è un personaggio”. Racconta, però, che “non mi piace esserlo e trovo che alle volte sia molto difficile. Umanamente, perché chiaramente tutti provano dei sentimenti e anche io li ho, a volte, ed è difficile, ma devi essere professionale e saper scindere le cose”.

Parlando con Alessandra Celentano, Cattelan le ha chiesto cosa sia stato a portarla dalla danza in teatro alla televisione. “Fu il mio ex marito. Ho ricevuto una bella proposta e ho deciso di trasferirmi a Roma, ha coinciso con l’opportunità di Amici e mi sono detta: ‘Va bene, rivoluzioniamo un po’ tutto‘. Sono molto felice di averlo fatto. Il teatro rimane il mio cuore e il mio amore, ma non l’ho mai abbandonato e quindi va bene così”. Sulla concezione diffusa che il mondo della danza snobbi un pochino l’ambiente televisivo, Alessandra Celentano sostiene di non aver mai notato nulla del genere. “Io penso che se sei bravo e sai fare il tuo lavoro”, spiega, “ti viene riconosciuto. L’importante è farlo bene ovunque tu sia, in televisione o a teatro, se sei competente non possono esserci critiche“.

Alessandra Celentano racconta Amici

Su Amici, il programma che l’ha consacrata alla televisione italiana, invece, Alessandra Celentano racconta che il livello di competenza e professionalità dei ballerini è aumentato parecchio negli anni, ma “è inevitabile. Dopo vent’anni che crescono con una trasmissione così e che seguono fin da piccoli, vedono ed imparano, si evolvono e sicuramente sia il programma che i ragazzi si sono evoluti. La cosa bella secondo me è che ogni anno hai a che fare con ragazzi diversi e non è mai una cosa stantia, è ogni volta un’avventura diversa e stimolante“.

Imbeccata sul famoso noce moscata gate di Amici, Alessandra Celentano svia la domanda ironicamente, facendo finta di indicare qualcosa in studio per evitare di rispondere. “Dissimuli”, le chiede ironico Cattelan, “si..”, sostiene lei senza girarci tanto attorno con la sua tagliente ironia. Lui si avvicina per farselo dire all’orecchio, lei sussurra qualcosa, ma Cattelan parlando alla telecamera confessa che “se siete curiosi, non mi ha detto niente”. Tornando seri, poi, sono passati ad affrontare il tema dei grandi artisti usciti da Amici ed Alessandra Celentano, ancora una volta con ironia, racconta di non aver mai dubitato su nessuno di loro, “io capisco subito perché sono bravissima nel mio lavoro”. La sua preferita? “Anbeta, il mio punto luce, una balleria meravigliosa“.











