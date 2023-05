Alessandra Celentano: “Oggi non penso a me, ma agli altri..”/ La sorpresa a Isobel

Amici 22, Alessandra Celentano sorprende Isobel Fetiye Kinnear a Verissimo

Può dirsi una tra i volti più influenti di Amici 22, Alessandra Celentano, che sorprende Isobel Fetiye Kinnear nella nuova puntata di Verissimo. In occasione della nuova puntata del talk show di Silvia Toffanin, in onda il 20 maggio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, la maestra e protagonista veterana della TV made in Italy registra un’ospitata a sorpresa per l’ospite in studio, nonché sua allieva ad Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear.

Classificatasi quarta alla finale di Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear si racconta nella nuova puntata di Verissimo, per poi scoprirai destinataria del pensiero della maestra, che la elogia anche per il percorso di studio della danza intrapreso al talent di Maria De Filippi, sotto l’ala protettrice della celebre Celentano.

Le dichiarazioni intimiste di Alessandra Celentano, ospite a Verissimo

“Quando hai un talento sotto mano lo vedi subito -fa sapere l’insegnante di danza e nipote del Molleggiato Adriano Celentano, alludendo alla ballerina australiana promossa alla competizione di danza di Amici 22-, lei ha un talento a tutto tondo”. Le dichiarazioni rivelatrici dell’intervistata a Verissimo, poi, proseguono su Isobel Fetiye Kinnear: “Poi è una ragazza buona, onesta, generosa, lavoratrice. Ha una mentalità che devi avere per poter fare questo lavoro. Lei è nata per fare questo lavoro”.

Parole d’elogio, quelle rilasciate dall’ospite e a beneficio della ballerina australiana, a cui si aggiungono poi le dichiarazioni commosse della maestra relative alla verità che sospinge la Celentano a dedicarsi all’insegnamento della danza: “Io amo i giovani. Mi piace aiutarli”. Quindi, la maestra e popolare volto tv, Alessandra Celentano, conclude sul conto della esperienza di studio condivisa con la stimata allieva australiana: “Quando lei sarà arrivata ad essere una grande artista e sarà realizzata, io sarò davvero felice. Oggi non penso più a me stessa, oggi io penso agli altri”.













