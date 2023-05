Alessandra Celentano “orgogliosa di far parte di Amici”/ Emanuel Lo “grazie Maria…”

Amici 2023, Alessandra Celentano: “Orgogliosa di farne parte“

Archiviata un’altra trionfale stagione, i professori di Amici 2023 sono intervenuti sui rispettivi profili social per tracciare un bilancio del loro percorso. Nelle ultime ore Raimondo Todaro è intervenuto con una dedica social al suo pupillo, Mattia Zenzola, il vincitore di questa edizione, con una frecciatina neanche troppo velata a chi critica il suo trionfo. Anche Lorella Cuccarini ha utilizzato Instagram per complimentarsi con Angelina Mango, classificatasi seconda ma dominatrice della categoria canto.

Dopo mesi di intensa attività, anche Alessandra Celentano ha affidato al suo profilo i ringraziamenti al programma, di cui è ormai una colonna portante: “Riconoscenza, professionalità, verità e carattere sono solo alcuni degli ingredienti indispensabili per raggiungere gli obiettivi. E proprio a proposito di riconoscenza ci tengo a ringraziare tutte le maestranze di Amici e dire che sono orgogliosa di far parte di questo programma da più di vent’anni. La mia fortuna più grande è quella di poter essere sempre me stessa e ne sono grata, perché è cosa rara!“.

Da una veterana dello show come Alessandra Celentano a un debuttante in cattedra, come Emanuel Lo. Anche il professore di danza di Amici 2023, al suo primo anno in questa veste nel talent, ha voluto condividere alcuni pensieri su Instagram al termine di questa elettrizzante avventura: “Sembra ieri, sono stati mesi pieni di emozioni e scoperte per me, nulla è mai scontato. Voglio dire grazie a Maria per essersi fidata e avermi dato lo spazio per esprimermi, ringrazio i miei compagni di viaggio tutti preziosi anche nelle opinioni diverse“.

I ringraziamenti proseguono con “gli autori e tutto il gruppo di lavoro che ci ha accompagnato con cura e amore, tutti i ballerini e assistenti magnifici, ringrazio tutti gli allievi per lo scambio e il loro talento, e ovviamente tutti voi che ci avete seguito e che ci avete fatto volare. Grazie“.

