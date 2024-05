Alessandra Celentano: “Se sono fidanzata? Sono felice, anche se…”/ “Dubito che succederà qualcosa”

La puntata odierna di Verissimo è stata impreziosita da due volti super-amati di Amici di Maria De Filippi e che da anni ci regalano perle, risate e talenti: stiamo parlando di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Insieme si sono raccontati attraverso gli aneddoti condivisi nel talent ma non sono mancati gli aneddoti più personali con una buona dose di ironia.

Chi è Alessandra Celentano: danza, malattia e Amici/ Dopo l'ex marito Angelo Trementozzi ha un fidanzato?

Affrontando il tema dell’educazione e del rapporto con i genitori, Alessandra Celentano ha raccontato come la sua famiglia sia stata un valore fondamentale nel suo percorso di vita. “Mio padre si è ricreduto? Devo dire che i miei genitori sono stati una guida e fondamentali per tutto: per la carriera e per la persona che sono. Il valore della famiglia è così importante per me perchè mi hanno insegnato ad essere così. Chiaramente la perdita dei genitori è una cosa che purtroppo dobbiamo vivere ed è difficile, non le superi mai certe cose”.

Amici 23 Serale 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 4 maggio: Pettinelli contro tutti per Martina

Alessandra Celentano a Verissimo: “Non ho mai fatto errori nei confronti dei miei genitori…”

Proseguendo nel suo racconto a Verissimo, Alessandra Celentano ha raccontato a Silvia Toffanin di essere riuscita a rendere priva di apprensioni la vita dei suoi genitori. “Se io ho fatto errori nei loro confronti? Non credo, io e le mie sorelle non li abbiamo mai fatti preoccupare, siamo sempre state diligenti grazie ai loro insegnamenti. Ci hanno insegnato ad essere corrette soprattutto nei confronti dei genitori e delle persone adulte, di coloro che ti stanno vicino. Forse qualcosa di piccolo, nessuno nasce perfetto, però cose grosse no…”. Con l’irriverenza che da sempre la contraddistingue, la maestra di Amici ha concluso l’intervista a Verissimo con un breve accenno alla sua attualità sentimentale. “Il presente e il futuro sono sempre lì, quando succederà qualcosa ma dubito faremo un’edizione straordinaria. Quindi… Sono felice anche io, guarda un po’, pur essendo non accoppiata”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA